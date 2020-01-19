2020-01-19T20:56+0300
2020-01-19T20:56+0300
https://ria.ru/20200119/1563609269.html
Блокадный Ленинград: история медсестры Зои Романенко
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РИА Новости
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РИА Новости
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Блокадный Ленинград: история медсестры Зои Романенко
Зое Павловне Романенко, которая во время блокады Ленинграда жила рядом с осажденным городом, в этом году исполняется 95 лет, а в начале Великой Отечественной войны ей было всего 16. Жителям города Ломоносова, который находится в 50 километрах от Ленинграда, сполна пришлось вкусить тяготы блокадного времени.
2020-01-19T20:56+0300
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Блокадный Ленинград: история медсестры Зои Романенко
Зое Павловне Романенко, которая во время блокады Ленинграда жила рядом с осажденным городом, в этом году исполняется 95 лет, а в начале Великой Отечественной войны ей было всего 16. Жителям города Ломоносова, который находится в 50 километрах от Ленинграда, сполна пришлось вкусить тяготы блокадного времени.