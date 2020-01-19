Блокадный Ленинград: история медсестры Зои Романенко

4939

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Зое Павловне Романенко, которая во время блокады Ленинграда жила рядом с осажденным городом, в этом году исполняется 95 лет, а в начале Великой Отечественной войны ей было всего 16. Жителям города Ломоносова, который находится в 50 километрах от Ленинграда, сполна пришлось вкусить тяготы блокадного времени.