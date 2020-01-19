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Блокадный Ленинград: история медсестры Зои Романенко
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РИА Новости
Блокадный Ленинград: история медсестры Зои Романенко
Зое Павловне Романенко, которая во время блокады Ленинграда жила рядом с осажденным городом, в этом году исполняется 95 лет, а в начале Великой Отечественной войны ей было всего 16. Жителям города Ломоносова, который находится в 50 километрах от Ленинграда, сполна пришлось вкусить тяготы блокадного времени.
2020-01-19T20:56+0300
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PT3M42S

Блокадный Ленинград: история медсестры Зои Романенко

20:56 19.01.2020
4939
Зое Павловне Романенко, которая во время блокады Ленинграда жила рядом с осажденным городом, в этом году исполняется 95 лет, а в начале Великой Отечественной войны ей было всего 16. Жителям города Ломоносова, который находится в 50 километрах от Ленинграда, сполна пришлось вкусить тяготы блокадного времени.
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Блокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)ВидеоОбщество
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