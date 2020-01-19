Глава ЕК на встрече с Путиным обсудила договор о транзите газа

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину, говорится в её микроблоге в Twitter.
Good to meet with Russian President Vladimir Putin in the margins of the #BerlinConference. We spoke about the Ukraine-EU-Russia trilateral gas agreement via Ukraine. pic.twitter.com/utHj0agJKt— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 19 января 2020 г.
"Приятно встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях берлинской конференции. Мы говорили о трехстороннем газовом соглашении Украина-ЕС-Россия", - отмечается в сообщении.
Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
Одним из ключевых условий продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза Украины" завершилось 1 января 2020 года.
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