В СЖР оценили слова главы Чувашии в адрес независимых журналистов

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Глава Чувашии Михаил Игнатьев , призвавший "мочить" журналистов за критику власти, не в первый раз высказывается подобным образом, однако пока Союз журналистов России ограничится привлечением внимания к этому инциденту, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев

Ранее ряд СМИ сообщили, что Игнатьев призвал провластные СМИ "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. С таким призывом он выступил на праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах. В пресс-службе главы Чувашии пояснили, что слово "мочить" в данном случае "несло контекст "раскрывать подноготную", писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты".

"Мочить" журналистов - это, видимо, ноу-хау, новый способ борьбы с фейк-ньюз главы Чувашии. Мы с коллегами общались и выяснили, что это не первая подобная оригинальная цитата главы республики в адрес независимых журналистов. Очень хочется надеяться, что все-таки он поймет или ему объяснят, что вариант "мочить" - это не очень правильный способ взаимодействия с медиасферой", - заявил Соловьев.

Глава СЖР также добавил, что на сайте Союза в ближайшее время появится заявление по поводу этого инцидента.