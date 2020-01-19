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В СЖР оценили слова главы Чувашии в адрес независимых журналистов
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РИА Новости

В СЖР оценили слова главы Чувашии в адрес независимых журналистов

18:37 19.01.2020 (обновлено: 18:38 19.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Чувашской Республики Михаил Игнатьев
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику власти, не в первый раз высказывается подобным образом, однако пока Союз журналистов России ограничится привлечением внимания к этому инциденту, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Игнатьев призвал провластные СМИ "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. С таким призывом он выступил на праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах. В пресс-службе главы Чувашии пояснили, что слово "мочить" в данном случае "несло контекст "раскрывать подноготную", писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты".
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Вчера, 18:01
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
"Мочить" журналистов - это, видимо, ноу-хау, новый способ борьбы с фейк-ньюз главы Чувашии. Мы с коллегами общались и выяснили, что это не первая подобная оригинальная цитата главы республики в адрес независимых журналистов. Очень хочется надеяться, что все-таки он поймет или ему объяснят, что вариант "мочить" - это не очень правильный способ взаимодействия с медиасферой", - заявил Соловьев.
Глава СЖР также добавил, что на сайте Союза в ближайшее время появится заявление по поводу этого инцидента.
"Ограничимся привлечением внимания. Крайне редко в последнее время можно что-то подобное услышать от главы целого региона. Обычно взаимодействие со СМИ происходит в нормальных рамках и разумных пределах", - добавил Соловьев.
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