Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках

ЯКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Новость о собаках, умирающих в холодных вольерах в Новость о собаках, умирающих в холодных вольерах в Якутске , не соответствует действительности: ни одно животное, содержащееся в пункте передержки животных, не погибло, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков.

В воскресенье в ряде СМИ была опубликована информация о том, что на 50-градусном морозе в Якутске в холодных вольерах пункта передержки животных массово умирают отловленные собаки.

"Ситуация в пункте передержки животных города Якутска, описанная зоозащитниками…, не соответствует действительности. С момента вступления в силу нового федерального закона об ответственном обращении с животными ни одно животное, содержащееся в пункте, от холода не погибло. Кошки, щенки и гладкошерстные собаки содержатся в отапливаемом помещении, крупные собаки с густой шерстью - в уличных вольерах, оборудованными теплыми будками, доступ волонтерам не ограничивается", - поделился пресс-секретарь.

По словам представителя мэрии, на сегодняшний день во временном приюте содержится 127 собак и 23 кошки. За животными осуществляется ветеринарный контроль, организовано сбалансированное питание. 30 декабря глава Якутска Сардана Авксентьева обратилась к руководителям предприятий столицы, меценатам, предпринимателям, всем неравнодушным горожанам с просьбой о поддержке пункта передержки животных.

"Глава города акцентировала внимание руководства МУП "Жилкомсервис" на обеспечении прозрачности расходования спонсорской помощи с привлечением для этого волонтеров. Так, 16 января этого года волонтерами и зоозащитниками распределены финансовые средства, поступившиеся в качестве спонсорской помощи. Распределение средств транслировалось в прямом эфире. По результатам встречи приобретены рециркуляторы, рыбий жир, брезент, корма и миски", - рассказал Толстяков.

Кроме того, пресс-секретарь заострил внимание на том, что недостоверность новости подтверждается и тем, что в эти дни температура воздуха в городе Якутске не опускается ниже отметки минус 35 градусов.