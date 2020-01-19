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Республика Саха (Якутия)
2020-01-19T18:06+0300
https://ria.ru/20200119/1563605618.html
Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
https://cdn23.img.ria.ru/images/155623/27/1556232792_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e7ae042d99bf773fd351b6a55acbc65e.jpg
РИА Новости

Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках

18:06 19.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСобака в приюте для бездомных животных
Собака в приюте для бездомных животных
© РИА Новости / Илья Питалев
ЯКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Новость о собаках, умирающих в холодных вольерах в Якутске, не соответствует действительности: ни одно животное, содержащееся в пункте передержки животных, не погибло, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков.
В воскресенье в ряде СМИ была опубликована информация о том, что на 50-градусном морозе в Якутске в холодных вольерах пункта передержки животных массово умирают отловленные собаки.
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"Ситуация в пункте передержки животных города Якутска, описанная зоозащитниками…, не соответствует действительности. С момента вступления в силу нового федерального закона об ответственном обращении с животными ни одно животное, содержащееся в пункте, от холода не погибло. Кошки, щенки и гладкошерстные собаки содержатся в отапливаемом помещении, крупные собаки с густой шерстью - в уличных вольерах, оборудованными теплыми будками, доступ волонтерам не ограничивается", - поделился пресс-секретарь.
По словам представителя мэрии, на сегодняшний день во временном приюте содержится 127 собак и 23 кошки. За животными осуществляется ветеринарный контроль, организовано сбалансированное питание. 30 декабря глава Якутска Сардана Авксентьева обратилась к руководителям предприятий столицы, меценатам, предпринимателям, всем неравнодушным горожанам с просьбой о поддержке пункта передержки животных.
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"Глава города акцентировала внимание руководства МУП "Жилкомсервис" на обеспечении прозрачности расходования спонсорской помощи с привлечением для этого волонтеров. Так, 16 января этого года волонтерами и зоозащитниками распределены финансовые средства, поступившиеся в качестве спонсорской помощи. Распределение средств транслировалось в прямом эфире. По результатам встречи приобретены рециркуляторы, рыбий жир, брезент, корма и миски", - рассказал Толстяков.
Кроме того, пресс-секретарь заострил внимание на том, что недостоверность новости подтверждается и тем, что в эти дни температура воздуха в городе Якутске не опускается ниже отметки минус 35 градусов.

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Республика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваРоссияЯкутскОбщество
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