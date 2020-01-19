Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов

"Что касается слова "мочить", то в данном случае оно несло контекст "раскрывать подноготную", писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты. И в речи Игнатьева это четко прослеживается", - разъяснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что "так называемые блогеры не гнушаются ничем". "В последние месяцы идет целенаправленная дискредитация деятельности главы Чувашии. Инициаторы этой информационной атаки известны. Те, кто публикуют вбросы, тоже. Их немного, но шум они создают... Что касается качества "работы" подобных представителей блогосферы и журналистов, то она напрямую зависит от гонораров и политического заказа, и, наверное, обиды на то, что не получают заказов от администрации", - заявили агентству в пресс-службе главы республики.