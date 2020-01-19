Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением

ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Более 300 человек обратились за медицинской помощью с 6 по 19 января с симптомами кишечной инфекции в Более 300 человек обратились за медицинской помощью с 6 по 19 января с симптомами кишечной инфекции в Кизляре , число госпитализированных выросло до 164, сообщает прокуратура Дагестана

В субботу минздрав региона сообщил, что более 130 человек остаются в больнице в Кизляре с острой кишечной инфекцией.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, по результатам лабораторных исследований материала от больных выделены бактерии рода шигеллы - возбудители дизентерии.

"Установлено, что с 6 по 19 января 2020 года в медицинские учреждения с симптомами кишечной инфекции обратились 310 граждан. Состояние здоровья почти половины обратившихся за медицинской помощью граждан нормализовалось", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на сегодняшний день 164 человека находятся в медучреждениях, их состояние стабильное, они обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.

"Проверка показала, что инфекция возникла по причине ненадлежащего качества воды в водопроводной сети водонасосной станции №4 города Кизляр, обусловленного некачественным устранением прорывов водопроводной линии, произошедших в период с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года", - добавили в ведомстве.

В настоящее время приняты меры к локализации распространения инфекции, обеззараживанию водопроводных сетей, проводятся работы по укладке дополнительной линии водопровода, уточняет прокуратура.