Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением

В субботу минздрав региона сообщил, что более 130 человек остаются в больнице в Кизляре с острой кишечной инфекцией.
По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, по результатам лабораторных исследований материала от больных выделены бактерии рода шигеллы - возбудители дизентерии.
"Установлено, что с 6 по 19 января 2020 года в медицинские учреждения с симптомами кишечной инфекции обратились 310 граждан. Состояние здоровья почти половины обратившихся за медицинской помощью граждан нормализовалось", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, на сегодняшний день 164 человека находятся в медучреждениях, их состояние стабильное, они обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.
"Проверка показала, что инфекция возникла по причине ненадлежащего качества воды в водопроводной сети водонасосной станции №4 города Кизляр, обусловленного некачественным устранением прорывов водопроводной линии, произошедших в период с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года", - добавили в ведомстве.
В настоящее время приняты меры к локализации распространения инфекции, обеззараживанию водопроводных сетей, проводятся работы по укладке дополнительной линии водопровода, уточняет прокуратура.
"В целях устранения нарушений и недопущения их впредь прокуратурой внесено представление главе Кизляра. В суд направлено семь исков к ОАО "Горводопровод". Объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям МКУ "УС И ЖКСХ", МУП "Очистные сооружения" и ОАО "Горводопровод", - говорится в релизе.
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