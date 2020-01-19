Гутерреш призвал вовлеченных в конфликт в Ливии помочь перемирию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018

БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш , выступая на международной конференции по Ливии , призвал всех, кто прямо или косвенно вовлечен в конфликт в стране, поддержать прекращение боевых действий.

"Мы повторяем наш призыв ко всем, кто прямо или косвенно вовлечен в конфликт, сделать все, чтобы поддержать эффективное прекращение военных действий и заставить оружие умолкнуть", - сказал Гутерреш.

"Непрекращающиеся, грубые нарушения введенного Советом Безопасности эмбарго на поставки оружия должны быть прекращены", - подчеркнул он.

Генсек заявил, что ООН приветствует недавнее прекращение огня и обязуется работать вместе с другими, чтобы использовать импульс и укрепить договоренности о прекращении огня.

"Мы настоятельно призываем ливийские стороны вести добросовестный диалог по политическим, экономическим и военным вопросам в рамках ливийского процесса", - заявил Гутерреш, добавив, что ООН продолжит оказывать поддержку такому процессу.

"Мы должны перейти от слов к делу. Наш авторитет как сообщества государств сейчас подвергается проверке. Со своей стороны я обещаю, что ООН полностью поддержит все усилия, нацеленные на то, чтобы слова вылились в конкретный прогресс "на земле", - заявил Гутерреш.

Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и является их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН указали, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.