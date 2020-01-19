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Гутерреш призвал вовлеченных в конфликт в Ливии помочь перемирию
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РИА Новости

Гутерреш призвал вовлеченных в конфликт в Ливии помочь перемирию

17:18 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на международной конференции по Ливии, призвал всех, кто прямо или косвенно вовлечен в конфликт в стране, поддержать прекращение боевых действий.
"Мы повторяем наш призыв ко всем, кто прямо или косвенно вовлечен в конфликт, сделать все, чтобы поддержать эффективное прекращение военных действий и заставить оружие умолкнуть", - сказал Гутерреш.
"Непрекращающиеся, грубые нарушения введенного Советом Безопасности эмбарго на поставки оружия должны быть прекращены", - подчеркнул он.
Генсек заявил, что ООН приветствует недавнее прекращение огня и обязуется работать вместе с другими, чтобы использовать импульс и укрепить договоренности о прекращении огня.
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"Мы настоятельно призываем ливийские стороны вести добросовестный диалог по политическим, экономическим и военным вопросам в рамках ливийского процесса", - заявил Гутерреш, добавив, что ООН продолжит оказывать поддержку такому процессу.
"Мы должны перейти от слов к делу. Наш авторитет как сообщества государств сейчас подвергается проверке. Со своей стороны я обещаю, что ООН полностью поддержит все усилия, нацеленные на то, чтобы слова вылились в конкретный прогресс "на земле", - заявил Гутерреш.
Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и является их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН указали, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеАнтониу ГутеррешЛивияООНВ мире
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