Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T17:12+0300
https://ria.ru/20200119/1563603509.html
Офис Джонсона назвал темы его переговоров с Макроном в Берлине
https://cdn23.img.ria.ru/images/156237/97/1562379781_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_15ba608e01f4df144ec9cb1d2cf97463.jpg
РИА Новости

Офис Джонсона назвал темы его переговоров с Макроном в Берлине

17:12 19.01.2020
88
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости для всех сторон конфликта в Ливии поддержать мирные переговоры, говорится в переданном в РИА Новости сообщении офиса британского премьера.
"Премьер-министр и президент обсудили продолжающийся конфликт в Ливии. Премьер-министр подчеркнул необходимость положить конец войне и призвал все стороны поддержать мирные переговоры, чтобы определить путь вперед для ливийского народа", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин во время Международной конференции по Ливии в Берлине
16:50
Путин и Помпео обменялись рукопожатиями на конференции в Берлине
Джонсон и Макрон встретились "на полях" конференции по Ливии в Берлине.
Ранее Джонсон заявил, что прекращение конфликта в Ливии зависит от его внешних участников, в том числе от России.
Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине
16:53
Путин "на ногах" пообщался с Макроном перед началом встречи по Ливии
Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Современный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине
16:27
Эксперт оценил уровень участников конференции по Ливии
010000
Обсудить 0
Конференция по Ливии в БерлинеЭммануэль МакронБорис ДжонсонВеликобританияФранцияЛондонВ мире
Рекомендуем
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Пустые парты в школьном классе
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине
Путин на полях конференции по Ливии провел несколько коротких встреч
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Президент Франции Эммануэль Макрон
Джонсон и Макрон обсудили возможное появление у Ирана ядерного оружия
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Путин и Джонсон обменялись приветствиями на полях конференции по Ливии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине
Путин "на ногах" пообщался с Макроном перед началом встречи по Ливии
Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
Президент РФ Владимир Путин во время Международной конференции по Ливии в Берлине
Путин и Помпео обменялись рукопожатиями на конференции в Берлине
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44Глава расследования по сбитому лайнеру может посетить Украину
18:37В СЖР оценили слова главы Чувашии в адрес независимых журналистов
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
Лента новостейМолния