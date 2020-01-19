Офис Джонсона назвал темы его переговоров с Макроном в Берлине

ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости для всех сторон конфликта в Ливии поддержать мирные переговоры, говорится в переданном в РИА Новости сообщении офиса британского премьера.

"Премьер-министр и президент обсудили продолжающийся конфликт в Ливии. Премьер-министр подчеркнул необходимость положить конец войне и призвал все стороны поддержать мирные переговоры, чтобы определить путь вперед для ливийского народа", - говорится в сообщении.

Джонсон и Макрон встретились "на полях" конференции по Ливии в Берлине.

Ранее Джонсон заявил, что прекращение конфликта в Ливии зависит от его внешних участников, в том числе от России.

Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.