Конференция по Ливии начала работу в Берлине

"Мы повторяем наш призыв ко всем, кто прямо или косвенно вовлечен в конфликт, сделать все, чтобы поддержать эффективное прекращение военных действий и заставить оружие умолкнуть. <...> Мы настоятельно призываем ливийские стороны вести добросовестный диалог по политическим, экономическим и военным вопросам в рамках ливийского процесса. <...> Мы должны перейти от слов к делу. Наш авторитет как сообщества государств сейчас подвергается проверке. Со своей стороны я обещаю, что ООН полностью поддержит все усилия, нацеленные на то, чтобы слова вылились в конкретный прогресс "на земле", — заявил генсек ООН.