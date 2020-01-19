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Конференция по Ливии начала работу в Берлине
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РИА Новости

Конференция по Ливии начала работу в Берлине

16:54 19.01.2020 (обновлено: 17:55 19.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. В Берлине началась конференция по урегулированию ситуации в Ливии, передает корреспондент РИА Новости.
Ангела Меркель и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш встретили гостей саммита у входа в ведомство федерального канцлера. В связи с проведением форума в немецкой столице усилены меры безопасности, все подъезды и подходы к зданию перекрыты.
Первыми на переговоры прибыли спецпосланник ООН по ливии Гассан Саламе, британский премьер Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео. Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган приехали после личной встречи.
На мероприятии также присутствуют: лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, по данным РИА Новости, находятся в Берлине, но не прибыли к месту проведения конференции вместе с другими участниками. Кроме того, их имена отсутствуют в основном списке участников Берлинского форума, их участие упомянуто лишь на последней странице.
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Гутерреш, выступая на конференции, призвал всех, кто прямо или косвенно вовлечен в конфликт в стране, поддержать прекращение боевых действий.

"Мы повторяем наш призыв ко всем, кто прямо или косвенно вовлечен в конфликт, сделать все, чтобы поддержать эффективное прекращение военных действий и заставить оружие умолкнуть. <...> Мы настоятельно призываем ливийские стороны вести добросовестный диалог по политическим, экономическим и военным вопросам в рамках ливийского процесса. <...> Мы должны перейти от слов к делу. Наш авторитет как сообщества государств сейчас подвергается проверке. Со своей стороны я обещаю, что ООН полностью поддержит все усилия, нацеленные на то, чтобы слова вылились в конкретный прогресс "на земле", — заявил генсек ООН.

Переговоры по Ливии

В Ливии после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, власти этой части страны сотрудничают с ЛНА Хафтара. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
На минувшей неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00:00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар поприветствовал эту инициативу, но заявил о продолжении наступления на Триполи. В свою очередь, Саррадж также выступил за предложение о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
В понедельник, 13 января, в Москве прошли переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон. Обсуждение продолжалось шесть часов, однако итоговый документ о перемирии подписали не все. В частности, свою подпись не поставил Халифа Хафтар.
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
14 января, 17:53
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
5132022
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Конференция по Ливии в БерлинеХалифа ХафтарРеджеп Тайип ЭрдоганБерлин (город)В мире
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