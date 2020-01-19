КСИР задержал три кувейтских судна в территориальных водах Ирана

Согласно заявлению, командующий группой военно-морских кораблей в третьем районе ВМС КСИР объявил о задержании трех кувейтских рыболовецких судов, которые "без разрешения оказались в порту Бендер-Махшехр и незаконно вошли в иранские территориальные воды".