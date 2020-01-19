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КСИР задержал три кувейтских судна в территориальных водах Ирана
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РИА Новости

КСИР задержал три кувейтских судна в территориальных водах Ирана

16:53 19.01.2020 (обновлено: 16:54 19.01.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Катер Корпуса Стражей Исламской революции. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали три кувейтских судна в иранских территориальных водах, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление управления по связи с общественностью третьего района ВМС КСИР.
Согласно заявлению, командующий группой военно-морских кораблей в третьем районе ВМС КСИР объявил о задержании трех кувейтских рыболовецких судов, которые "без разрешения оказались в порту Бендер-Махшехр и незаконно вошли в иранские территориальные воды".
Он добавил, что на борту судов находились девять человек, они переданы судебным органам Ирана.
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