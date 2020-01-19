Эксперт оценил уровень участников конференции по Ливии

КАИР, 19 янв - РИА Новости. Уровень участников Уровень участников берлинской конференции по урегулированию в Ливии может привести к реальному запуску мирного процесса в этой стране, заявила РИА Новости профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх

По словам аш-Шейх, главным положительным результатом конференции должно стать прекращение эскалации в Ливии в связи с заявлениями Турции об отправке своих войск в Триполи для поддержки отрядов Правительства национального согласия (ПНС). В том числе, отметила эксперт, итоги конференции "должны уберечь от возможной конфронтации с Анкарой Каир", поддерживающий главу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара.

"Думаю, что уровень участия в этой конференции приведет к реальным договоренностям, это будет важным началом политического процесса, но, скорее всего, это займет достаточное время", - сказала аш-Шейх.

По ее мнению, "одной конференции для разрешения ливийской проблемы будет недостаточно, однако на ней будут предложены инструменты для запуска процесса урегулирования". Аш-Шейх считает, что мирные переговоры по Ливии "могут быть схожими с астанинским процессом по Сирии".

"Я думаю, что за успехом организации этой конференции стоит российский президент Путин. Все, кто поехал в Берлин, поехали туда из-за него, видя реальные плоды российской дипломатии. Это уникальная конференция в сравнении с теми, что были в Париже, Палермо или даже в Абу-Даби", - сказала профессор Каирского университета.

Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава ЛНА маршал Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и станет их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.