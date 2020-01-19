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Путин рассказал, что нужно противопоставить искажению истории Западом
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РИА Новости

Путин рассказал, что нужно противопоставить искажению истории Западом

16:07 19.01.2020 (обновлено: 16:10 19.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. Попыткам западных стран исказить историю о Великой Отечественной войне будет противопоставлена объективная информация из архивов, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно. Я уже говорил об этом в послании. Мы создадим центр из архивных документов, видео-, фотоматериалов, которые на десятилетия вперед, а может и на гораздо больший срок вперед, не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин
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Путин: Россия должна сохранить историю о Великой Отечественной войне
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
"Вот это самое главное, и мы обязаны это делать. Потому что, как показывает жизнь, всё забывается, все стирается. А это мы не можем позволить никому стереть и не позволим", - добавил в интервью глава государства.
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Вчера, 17:46
Владимир Путин: "Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю"Владимир Путин встретился в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций. Он рассказал о создании единого доступного информационного центра по Второй мировой войне. Документы будут служить доказательством той роли, которую сыграл Советский Союз в войне с нацизмом.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Валентина МатвиенкоВладимир ПутинРоссияПолитика
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