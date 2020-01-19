Джонсон не исключил участия Британии в мониторинговой миссии в Ливии

ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что британские военнослужащие в будущем могли бы войти в состав мониторинговой миссии в Ливии

"Если будет перемирие, то конечно, мы можем делать то, что делаем очень хорошо – отправить людей контролировать выполнение перемирия, но я сейчас не вижу никакого перемирия", - сказал Джонсон журналистам по прибытии в Берлин на конференцию по Ливии.

Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.