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2020-01-19T16:16+0300
https://ria.ru/20200119/1563600974.html
Джонсон рассказал, от кого зависит урегулирование в Ливии
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РИА Новости

Джонсон рассказал, от кого зависит урегулирование в Ливии

16:00 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости, Мария Табак. Прекращение конфликта в Ливии зависит от его внешних участников, в том числе от России, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон по прибытии в Берлин на конференцию по Ливии.
"Речь идет о прокси-конфликте (опосредованном конфликте – ред.), движимом внешними силами: Россия, Египет и другие страны на одной стороне, Турция и другие страны - на другой стороне, страны ЕС есть и на той и на другой. Прокси-конфликт может завершиться, только если внешние силы решат завершить его. Именно к этому призывает Британия, это уже продолжается слишком долго, это позор", - сказал Джонсон журналистам.
"Да, в 2011 году мы избавились от Каддафи, наступило время двигаться вперед и собрать Ливию воедино под эгидой ООН. Вот, что мы хотим, мы хотим мирный процесс под эгидой ООН, народ Ливии достаточно страдал, пора стране двигаться вперед", - заявил Джонсон.
Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
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Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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