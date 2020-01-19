Джонсон рассказал, от кого зависит урегулирование в Ливии

ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости, Мария Табак. Прекращение конфликта в Прекращение конфликта в Ливии зависит от его внешних участников, в том числе от России , заявил британский премьер-министр Борис Джонсон по прибытии в Берлин на конференцию по Ливии.

"Речь идет о прокси-конфликте (опосредованном конфликте – ред.), движимом внешними силами: Россия, Египет и другие страны на одной стороне, Турция и другие страны - на другой стороне, страны ЕС есть и на той и на другой. Прокси-конфликт может завершиться, только если внешние силы решат завершить его. Именно к этому призывает Британия, это уже продолжается слишком долго, это позор", - сказал Джонсон журналистам.

"Да, в 2011 году мы избавились от Каддафи, наступило время двигаться вперед и собрать Ливию воедино под эгидой ООН. Вот, что мы хотим, мы хотим мирный процесс под эгидой ООН, народ Ливии достаточно страдал, пора стране двигаться вперед", - заявил Джонсон.

Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.