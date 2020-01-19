Путин: Россия должна сохранить историю о Великой Отечественной войне

"Мы никому ничего не должны доказывать, но мы точно совершенно должны сделать другое: мы должны сделать всё, чтобы эта правда не забывалась", - заявил Путин, отвечая на вопрос о попытках ряда иностранных государств переписать историю Великой Отечественной войны.

Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.