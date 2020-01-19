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Путин: Россия должна сохранить историю о Великой Отечественной войне
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РИА Новости

Путин: Россия должна сохранить историю о Великой Отечественной войне

15:55 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв — РИА Новости. Россия никому ничего не должна доказывать, важно сохранить историю о Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Мы никому ничего не должны доказывать, но мы точно совершенно должны сделать другое: мы должны сделать всё, чтобы эта правда не забывалась", - заявил Путин, отвечая на вопрос о попытках ряда иностранных государств переписать историю Великой Отечественной войны.
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Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Россия и Армения намерены противостоять попыткам переписать историю
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Великая Отечественная война (1941-1945)Валентина МатвиенкоВладимир ПутинЕвропаРоссияВ мире
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