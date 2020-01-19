Сотрудника ГИБДД подозревают в провоцировании ДТП под Петербургом

"Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Лодейнопольскому району, по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель человека").

По данным следствия, вечером 18 января подозреваемый управлял автомашиной "Mitsubishi Lancer". Двигаясь по автодороге Лодейное Поле - Вытегра подозреваемый выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Lada Priora". В результате ДТП оба водителя госпитализированы, пассажир автомашины "Lada Priora" скончался на месте происшествия.