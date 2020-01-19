Сотрудника ГИБДД подозревают в провоцировании ДТП под Петербургом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника ГИБДД в Ленинградской области, который подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Лодейнопольскому району, по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель человека").
По данным следствия, вечером 18 января подозреваемый управлял автомашиной "Mitsubishi Lancer". Двигаясь по автодороге Лодейное Поле - Вытегра подозреваемый выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Lada Priora". В результате ДТП оба водителя госпитализированы, пассажир автомашины "Lada Priora" скончался на месте происшествия.
"В ходе первоначальных следственных мероприятий, сотрудник ОГИБДД изложил свою версию событий, исказив фактические обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.
Сотрудник ГИБДД задержан, обстоятельства ДТП уточняются.