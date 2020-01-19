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Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале "ликвидации" Украины
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РИА Новости

Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале "ликвидации" Украины

15:51 19.01.2020 (обновлено: 16:44 19.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление лидера партии "Батькивищина" Юлии Тимошенко о начале "ликвидации" Украины. Об этом пишет газета "Взгляд".
Ранее экс-премьер Украины, критикуя нашумевший законопроект о свободной продаже сельскохозяйственной земли, заявила, что страна потеряла часть суверенитета и находится на стадии "ликвидации".
Соловьев назвал отношение украинских политиков к земельному вопросу гибким и отметил переменчивость их позиций. По словам журналиста, Тимошенко "давно и уверенно" сдала экономический суверенитет Украины.

"Это называется "поздно спохватились". <…> По большому счету отличия между Тимошенко и Зеленским — стилистические", — сказал Соловьев.

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Он подчеркнул, что и Тимошенко, и Зеленский представляют интересы разных олигархических групп, и для них важна не судьба земель, а то, кому они достанутся.

"Просто Юлия Тимошенко уже давно в этом бизнесе, давно в него интегрирована и по праву сама может считаться олигархом. Зеленский же пока только набирает финансовый капитал, в то время как с политическим капиталом уже проблемы: должность есть, а авторитет он теряет с большой скоростью", — пояснил Соловьев.

Телеведущий вспомнил так называемый "поход в НАТО", который возглавила Тимошенко, будучи председателем украинского правительства. Соловьев назвал этот шаг сдачей "большей части суверенитета".
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Земельный вопрос на Украине

Верховная рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Также собственниками сельхозугодий смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Но их обяжут продать участок в течение года. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 2024 года.
Инициатива вызвала широкий общественный резонанс в украинском обществе. Оппозиционные силы выступили резко против его принятия, а по всей стране прокатилась волна протестов, сопровождаемая беспорядками.
Депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива обвинил Зеленского во лжи, напомнив об обещании проводить референдум по наиболее важным законопроектам, а лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий предостерег от земельной реформы из-за риска скупки угодий транснациональными корпорациями. Юлия Тимошенко ранее пригрозила украинцам "африканским" голодом и привела в пример Мадагаскар, где сельхозугодья оказались выкуплены иностранцами.
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Ситуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина потеряла суверенитет? Вам то что? Не будет повода о ней поговорить - любимая тема наших сми, и балаболов от сми. Боитесь остаться без работы? Так как вам говорить о проблемах своей страны и ее населения (Россиян), не выгодно и не удобно (как и бывшему правительству), вот толи дело Украина - бесконечная тема для бесед и зарабатывания денег.
19 января, 17:10
Константин Гоноровский
22010014
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