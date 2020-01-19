Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале "ликвидации" Украины

Ранее экс-премьер Украины, критикуя нашумевший законопроект о свободной продаже сельскохозяйственной земли, заявила, что страна потеряла часть суверенитета и находится на стадии "ликвидации".

Соловьев назвал отношение украинских политиков к земельному вопросу гибким и отметил переменчивость их позиций. По словам журналиста, Тимошенко "давно и уверенно" сдала экономический суверенитет Украины.

"Это называется "поздно спохватились". <…> По большому счету отличия между Тимошенко и Зеленским — стилистические", — сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что и Тимошенко, и Зеленский представляют интересы разных олигархических групп, и для них важна не судьба земель, а то, кому они достанутся.

"Просто Юлия Тимошенко уже давно в этом бизнесе, давно в него интегрирована и по праву сама может считаться олигархом. Зеленский же пока только набирает финансовый капитал, в то время как с политическим капиталом уже проблемы: должность есть, а авторитет он теряет с большой скоростью", — пояснил Соловьев.

Телеведущий вспомнил так называемый "поход в НАТО", который возглавила Тимошенко, будучи председателем украинского правительства. Соловьев назвал этот шаг сдачей "большей части суверенитета".

Земельный вопрос на Украине

Верховная рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Также собственниками сельхозугодий смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Но их обяжут продать участок в течение года. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 2024 года.

Инициатива вызвала широкий общественный резонанс в украинском обществе. Оппозиционные силы выступили резко против его принятия, а по всей стране прокатилась волна протестов, сопровождаемая беспорядками.