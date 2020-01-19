Путин заявил, что полномасштабные военные действия в Ливии прекращены

БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что стороны конфликта в Ливии прислушались к призыву России и Турции и прекратили полномасштабные военные действия.

По его словам, Москва и Анкара эффективно работают по многим ключевым направлениям международной политики, особенно регионального характера. В частности, по урегулированию в Сирии, ситуации с иранской ядерной программой и разрешению ливийского конфликта.

Тайипом Эрдоганом . "Мы с вами сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И несмотря на то что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву", — сказал Путин на встрече с президентом Турции

Как отметил российский лидер, достигнутый результат создал предпосылки для конференции по Ливии в Берлине. Путин добавил, что Москва поддерживает инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию, так как конфликт в Ливии беспокоит всех.