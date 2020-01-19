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Путин заявил, что полномасштабные военные действия в Ливии прекращены
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РИА Новости

Путин заявил, что полномасштабные военные действия в Ливии прекращены

15:38 19.01.2020 (обновлено: 16:26 19.01.2020)
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© AFP 2019 / Abdullah DomaТанк Ливийской национальной армии в 10 километрах к западу от центра Бенгази
Танк Ливийской национальной армии в 10 километрах к западу от центра Бенгази
© AFP 2019 / Abdullah Doma
БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что стороны конфликта в Ливии прислушались к призыву России и Турции и прекратили полномасштабные военные действия.
По его словам, Москва и Анкара эффективно работают по многим ключевым направлениям международной политики, особенно регионального характера. В частности, по урегулированию в Сирии, ситуации с иранской ядерной программой и разрешению ливийского конфликта.
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
15:20
Источник рассказал подробности проекта итогового коммюнике по Ливии
"Мы с вами сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И несмотря на то что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву", — сказал Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Как отметил российский лидер, достигнутый результат создал предпосылки для конференции по Ливии в Берлине. Путин добавил, что Москва поддерживает инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию, так как конфликт в Ливии беспокоит всех.
"И ливийские стороны это беспокоит, и нас с вами как руководителей стран, которые близки к этому региону, это беспокоит, безусловно, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства (Муаммара) Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу с Ближнего Востока, из Африки", — заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам встречи
14:38
Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии﻿
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Реджеп Тайип ЭрдоганБерлин (город)Владимир ПутинЛивияТурцияРоссияВ мире
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