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Катар начал строительство первой солнечной электростанции
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РИА Новости

Катар начал строительство первой солнечной электростанции

15:33 19.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Солнечная электростанция. Архивное фото
ДОХА, 19 янв - РИА Новости. Катар приступил к созданию первой в стране солнечной электростанции, которая к 2022 году будет производить около 10% от общего объема электроэнергии, потребляемой страной, сообщил в воскресенье на пресс-конференции госминистр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.
В воскресенье состоялась церемония подписания соглашения о создании солнечной электростанции между катарской госкомпанией по водным ресурсам и электричеству Kahramaa, компаниями Total и японской Marubeni.
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"Сегодня мы приступили к созданию первой в Катаре солнечной электростанции мощностью 800 мегаватт. После завершения строительства она будет давать около 10% от всей потребляемой в стране электроэнергии. Развитие солнечной энергетики имеет огромную важность для сохранения окружающей среды и развития "чистых технологий", - сказал госминистр.
Как отметил аль-Кааби, пуск станции планируется в первом квартале 2021 года. Ожидается, что на полную мощность она заработает в начале 2022 года.
Затраты на строительство станции составят 1,7 миллиарда катарских риалов (около 472 миллионов долларов). При этом 60% финансирования возьмет на себя подрядчик Siraj Energy, а 40% - Total вместе с Marubeni.
Аль-Кааби указал, что этот проект согласуется с обещаниями Катара провести экологически чистый чемпионат мира по футболу в 2022 году, поскольку к этому времени использование солнечной энергии в стране должно возрасти в восемь раз.
Он отметил, что это не последний проект с использованием солнечной энергии, который планируется воплотить в жизнь в эмирате.
Ранее Катар отказывался от создания солнечных электростанций, объясняя это нехваткой территории для размещения огромного количества солнечных панелей, а также условиями пустыни с постоянными ветрами, несущими с собой пыль и песок, для чего требуется специальная система очистки солнечных панелей с большими затратами воды.
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