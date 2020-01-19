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Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России
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РИА Новости

Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России

15:34 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. России нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета страны, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета. "Или мы будем суверенными, или растворимся, потеряемся в мире, и это должны понять другие державы, все участники международной жизни", - сказал тогда глава государства. Кроме того, президент заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.
Актуально
Изменения в Конституции должны усилить суверенитет России
17 января, 15:45

Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны … В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Валентина Матвиенко
председатель Совета Федерации России
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияПолитика
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