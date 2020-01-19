Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. России нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета страны, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета. "Или мы будем суверенными, или растворимся, потеряемся в мире, и это должны понять другие державы, все участники международной жизни", - сказал тогда глава государства. Кроме того, президент заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.
Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны … В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции.