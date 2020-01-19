Эрдоган призвал прекратить агрессивную политику Хафтара

"Мы считаем, что наши общие усилия привели к относительному спокойствию в этом процессе, а также дали такой продуктивный плод, как сегодняшняя берлинская конференция. Мы понимаем ваши усилия и ваше значение для установления перемирия", - сказал Эрдоган на встрече с Путиным.

"Мы проявили очень большие усилия для того, чтобы убедить господина (главу Правительства национального согласия - ред.) Сарраджа, чтобы он прибыл в Москву и сделал все возможное. Он выполнил свою задачу. В результате Правительство национального согласия, несмотря на то, что все их ожидания не были выполнены, подписали соглашение. А Хафтар не подписал соглашение, что показывает нам, что он является сторонником не мирного процесса, а военного решения вопроса", - отметил Эрдоган.