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Эрдоган призвал прекратить агрессивную политику Хафтара
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РИА Новости

Эрдоган призвал прекратить агрессивную политику Хафтара

15:30 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в преддверии конференции по ливийскому урегулированию в Берлине заявил, что для мира в Ливии нужно обеспечить перемирие и прекратить агрессивную политику командующего ЛНА Халифы Хафтара.
"Мы считаем, что наши общие усилия привели к относительному спокойствию в этом процессе, а также дали такой продуктивный плод, как сегодняшняя берлинская конференция. Мы понимаем ваши усилия и ваше значение для установления перемирия", - сказал Эрдоган на встрече с Путиным.
"Мы проявили очень большие усилия для того, чтобы убедить господина (главу Правительства национального согласия - ред.) Сарраджа, чтобы он прибыл в Москву и сделал все возможное. Он выполнил свою задачу. В результате Правительство национального согласия, несмотря на то, что все их ожидания не были выполнены, подписали соглашение. А Хафтар не подписал соглашение, что показывает нам, что он является сторонником не мирного процесса, а военного решения вопроса", - отметил Эрдоган.
"Для того, чтобы в Ливии был обеспечен мир, а также спокойствие, берлинской конференции необходимо обеспечить перемирие, а также политическое разрешение вопроса. Необходимо, чтобы агрессивная позиция Хафтара была приведена к концу", - подчеркнул президент Турции.
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Конференция по Ливии в БерлинеХалифа ХафтарВладимир ПутинЛивияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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