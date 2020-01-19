В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана

Это уже вторая личная встреча Путина и Эрдогана в этом году: до этого лидеры общались 8 января в Стамбуле, где договорились о выработке единой позиции по Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь. С 12 января на западе Ливии установилось перемирие.