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В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана
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РИА Новости

В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана

15:25 19.01.2020 (обновлено: 16:27 19.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. В Берлине проходят переговоры Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что лидеры "сверят часы" перед запланированной через час конференцией по урегулированию ситуации в Ливии.
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
15:20
Источник рассказал подробности проекта итогового коммюнике по Ливии
Это уже вторая личная встреча Путина и Эрдогана в этом году: до этого лидеры общались 8 января в Стамбуле, где договорились о выработке единой позиции по Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь. С 12 января на западе Ливии установилось перемирие.
Берлинская конференция станет логическим продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве. Исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что итоговые документы встречи в Берлине почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
В форуме помимо сторон конфликта и лидеров России и Турции примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.
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Конференция по Ливии в БерлинеВладимир ПутинЛивияРеджеп Тайип ЭрдоганБерлин (город)В мире
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