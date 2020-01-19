Задержанных в Египте сотрудников агентства Anadolu освободили

АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Египетские власти освободили всех ранее задержанных сотрудников Египетские власти освободили всех ранее задержанных сотрудников Anadolu Каире , заявил гендиректор турецкого государственного информагентства Шенон Казанджи.

Ранее Казанджи сообщил об освобождении гражданина Турции Хильми Балджи, который был в числе задержанных египетскими властями четырех сотрудников Anadolu.

"Все наши сотрудники, задержанные 14 января в Египте, освобождены", - говорится в заявлении Казанджи.

Anadolu в среду сообщило, что египетская полиция провела обыск в его каирском офисе, четырех сотрудников, в том числе одного гражданина Турции, взяли под стражу и увезли в неизвестном направлении. Турецкий МИД заявил, что решительно осуждает задержание, а в четверг в МИД Египта вызвали временного поверенного в делах Турции в Каире, которому выразили решительное несогласие с заявлением, сделанным МИД Турции.

Согласно ранее распространенному заявлению МВД Египта, силы национальной безопасности задержали один из "турецких информационных электронных комитетов" в рамках усилий, направленных на "раскрытие планов террористической группировки "Братья-мусульмане"* и поддерживающих ее государств по нанесению ущерба стране (Египту) и разрушению ее устоев".

Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Турецкий лидер Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента.

Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского.