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Задержанных в Египте сотрудников агентства Anadolu освободили
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РИА Новости

Задержанных в Египте сотрудников агентства Anadolu освободили

14:25 19.01.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкПолиция Египта
Полиция Египта
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Полиция Египта. Архивное фото
АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Египетские власти освободили всех ранее задержанных сотрудников Anadolu в Каире, заявил гендиректор турецкого государственного информагентства Шенон Казанджи.
Ранее Казанджи сообщил об освобождении гражданина Турции Хильми Балджи, который был в числе задержанных египетскими властями четырех сотрудников Anadolu.
Каир
15 января, 17:20
МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте
"Все наши сотрудники, задержанные 14 января в Египте, освобождены", - говорится в заявлении Казанджи.
Anadolu в среду сообщило, что египетская полиция провела обыск в его каирском офисе, четырех сотрудников, в том числе одного гражданина Турции, взяли под стражу и увезли в неизвестном направлении. Турецкий МИД заявил, что решительно осуждает задержание, а в четверг в МИД Египта вызвали временного поверенного в делах Турции в Каире, которому выразили решительное несогласие с заявлением, сделанным МИД Турции.
Согласно ранее распространенному заявлению МВД Египта, силы национальной безопасности задержали один из "турецких информационных электронных комитетов" в рамках усилий, направленных на "раскрытие планов террористической группировки "Братья-мусульмане"* и поддерживающих ее государств по нанесению ущерба стране (Египту) и разрушению ее устоев".
Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Турецкий лидер Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента.
Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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