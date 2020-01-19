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На конференции в Берлине запустят мониторинг прекращения огня в Ливии
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РИА Новости

На конференции в Берлине запустят мониторинг прекращения огня в Ливии

14:25 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© REUTERS / Ismail ZetouniБойцы ПНС в Триполи
Бойцы ПНС в Триполи
© REUTERS / Ismail Zetouni
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Представители стран-участниц конференции по ливийскому урегулированию в Берлине, в том числе РФ и Турция, будут участвовать в механизме по мониторингу прекращения огня в Ливии, заявил РИА Новости источник на переговорах в столице ФРГ.
Международная конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине. В форуме помимо сторон конфликта примут участие президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.
Госсекретарь США Майк Помпео
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Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января и станет ее логическим продолжением. И.о министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
"Турция и РФ способствовали установлению режима огня с 12 января. Оно соблюдается. Да, есть периодические инциденты, но оно соблюдается. Поэтому наши страны должны участвовать в дальнейшем мониторинге. Так же, как и другие страны-участницы конференции", - сказал собеседник агентства.
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Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииАбдель Фаттах ас-СисиСергей ЛавровВладимир ПутинЛивияРеджеп Тайип ЭрдоганБерлин (город)В мире
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