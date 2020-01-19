На конференции в Берлине запустят мониторинг прекращения огня в Ливии

"Турция и РФ способствовали установлению режима огня с 12 января. Оно соблюдается. Да, есть периодические инциденты, но оно соблюдается. Поэтому наши страны должны участвовать в дальнейшем мониторинге. Так же, как и другие страны-участницы конференции", - сказал собеседник агентства.