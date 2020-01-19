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СМИ: Палата лордов Британии может покинуть Вестминстерский дворец
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РИА Новости

СМИ: Палата лордов Британии может покинуть Вестминстерский дворец

13:48 19.01.2020
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© AP Photo / Carl Court, PoolКоролева Великобритании Елизавета в Палате лордов на открытии парламента в Вестминстерском дворце в Лондоне
Королева Великобритании Елизавета в Палате лордов на открытии парламента в Вестминстерском дворце в Лондоне
© AP Photo / Carl Court, Pool
Королева Великобритании Елизавета в Палате лордов на открытии парламента в Вестминстерском дворце в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует переместить заседания Палаты лордов британского парламента, проходящие в Вестминстерском дворце, в Йорк, сообщает издание Times.

"На прошлой неделе премьер-министр распорядился начать работу над решением практических вопросов, касающихся переноса (Палаты лордов - ред.)", - пишет газета.

Как отмечается, в качестве основного места для строительства нового "дома" верхней палаты британского парламента станут неиспользуемые земли вблизи железнодорожного вокзала Йорка, находящиеся в государственной собственности.
Согласно плану по "выводу Палаты лордов из Лондона", новое место будет выбрано в ходе конституционной реформы, которая будет запущена весной. В рамках этого же процесса будут пересмотрены полномочия и функции Верховного суда и министра юстиции.
Кроме того, проект нового здания будет выбран по итогам архитектурного конкурса.
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