СМИ: Палата лордов Британии может покинуть Вестминстерский дворец

Как отмечается, в качестве основного места для строительства нового "дома" верхней палаты британского парламента станут неиспользуемые земли вблизи железнодорожного вокзала Йорка, находящиеся в государственной собственности.

Согласно плану по "выводу Палаты лордов из Лондона", новое место будет выбрано в ходе конституционной реформы, которая будет запущена весной. В рамках этого же процесса будут пересмотрены полномочия и функции Верховного суда и министра юстиции.