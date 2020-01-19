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Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой
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РИА Новости

Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой

13:28 19.01.2020 (обновлено: 15:52 19.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил стране бороться с врагами с помощью святой воды.
Таким образом политик поздравил украинцев с Крещением, не упустив возможности затронуть тему политики.
"Пусть иорданская вода выгонит с Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир", — написал бывший президент в фейсбуке.
Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников.
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19 января, 13:40
lizander_57 Лизандер
2820000
Опять Петро "святой воды" напился.. а закусить забыл.
19 января, 13:54
maks.chuprin.87
2640000
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