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Отставка правительства России
2020-01-19T15:02+0300
https://ria.ru/20200119/1563597060.html
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
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РИА Новости

Медведев объяснил неожиданную отставку правительства

13:03 19.01.2020 (обновлено: 15:02 19.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью "Первому каналу"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу рассказал, почему было принято решение об отставке кабинета министров.

"Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", — сказал он.

Как отметил Медведев, в общей сложности он возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, а это "огромный срок".
"За новейшую историю России это было первый раз. Я покопался, так сказать, в истории и советского периода, и даже царского периода, но, скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур", — рассказал экс-премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Доме правительства РФ
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По словам Медведева, с точки зрения организации и задач, которые решались, это было исключительно важное и сложное время. Тем не менее, добавил бывший премьер, учитывая условия кризиса и санкции, он доволен работой кабмина, члены которого должны были в этих сложных условиях удержать макроэкономическую стабильность.
"Обычно об этом рассуждают как об общих вещах. Но это совсем не общие вещи. Это рост цен. <...> Вначале инфляция выросла до 13, до 15 процентов. Это бьет по кошельку людей. Сейчас у нас инфляция — это результат деятельности правительства и Центрального банка, об этом, кстати, президент специально сказал в послании. Она составляет три процента. <...> Эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство. <...> Наконец, крупные программы. Они были установлены, приняты указом президента в 2012-м, и затем национальные проекты, которые появились в 2018 году. Это важнейшие государственные цели, которыми занималась команда первого правительства под моим руководством и второго правительства под моим руководством. Поэтому в целом я этой работой доволен", — сказал Медведев.
Эмблема партии Единая Россия
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Медведев рассказал о задачах "Единой России"
Что касается назначения на пост заместителя председателя Совета безопасности, бывший глава кабмина заметил, что в формировании новой должности нет ничего неожиданного.
"Такие идеи, на самом деле, существовали. И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации — а председателем по Конституции является президент, — я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа", — отметил он.
Кроме того, Медведев сообщил, что остается председателем партии "Единая Россия", поскольку пост зампредседателя Совбеза это позволяет.
"Но вот если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии "Единая Россия". Это наша ведущая политическая сила, это правящая партия. На ней лежит огромная ответственность перед нашими людьми, перед страной за развитие страны", — объяснил он.
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Отставка российского правительства

Правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев 15 января объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: так, Владимир Путин выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин Михаилу Мишустину.
На следующий день парламент утвердил Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
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Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевРоссияПолитика
Популярные комментарии
Давно предлагал: С вступлением в силу закона о фэйковых новостях,предлагаю наказать за ложь в инете: Скворцову -за ложь о продолжительности жизни в стране! Топилина -за ложь о немыслимо растущих з\п в стране! Голикову – за ложь о снижении бедности в стране! Медведева –за обещание в 2017г завалить страну рыбой! Путина – за обещание мужчин 1960г\р,отпустить на пенсию Весной 2019г!
19 января, 13:38
Robin Bobin
183430021
Да если бы его выгнали... Сделал, всё что от него требовалось, получил искреннюю благодарность от гаранта и перевёлся на теплое местечко под надуманным предлогом. Сейчас народ пар малость выпустит, а что изменилось-то, кроме фамилий в кабмине? Хотя, наверное, кое-что скоро изменится. Вместо двух сроков президенства "подряд" будет один, но пожизненный.
19 января, 13:49
Енот Полоскун
137705024
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