Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ из-за действий Европы

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Председатель меджлиса (парламента) Ирана Председатель меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран пересмотрит свое сотрудничество с МАГАТЭ в случае "несправедливых" действий европейских стран-участниц ядерной сделки.

"Мы прямо заявляем, что если Европа по какой-либо причине будет вести себя несправедливо при использовании статьи 37 (о механизме разрешения споров – ред.) ядерного соглашения, тогда Исламская Республика примет серьезное решение по сотрудничеству с МАГАТЭ", - говорится в заявлении Лариджани, которое приводит агентство Tasnim

Он добавил, что парламент уже подготовил план решения о сотрудничестве с агентством, отметив, что у Тегерана нет желания приводить его в действие, однако Иран будет реагировать на шаги Европы.

В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Исламской Республики, предусмотренных ядерной сделкой. Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.