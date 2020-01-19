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Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ из-за действий Европы
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РИА Новости

Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ из-за действий Европы

12:14 19.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани
Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Председатель меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран пересмотрит свое сотрудничество с МАГАТЭ в случае "несправедливых" действий европейских стран-участниц ядерной сделки.
"Мы прямо заявляем, что если Европа по какой-либо причине будет вести себя несправедливо при использовании статьи 37 (о механизме разрешения споров – ред.) ядерного соглашения, тогда Исламская Республика примет серьезное решение по сотрудничеству с МАГАТЭ", - говорится в заявлении Лариджани, которое приводит агентство Tasnim.
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Он добавил, что парламент уже подготовил план решения о сотрудничестве с агентством, отметив, что у Тегерана нет желания приводить его в действие, однако Иран будет реагировать на шаги Европы.
В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Исламской Республики, предусмотренных ядерной сделкой. Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Али ЛариджаниЕвросоюзМАГАТЭЕвропаИранВ мире
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