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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-19T11:11+0300
https://ria.ru/20200119/1563594995.html
Петербург впервые устроит трансляцию новогоднего гала-концерта из КНР
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РИА Новости

Петербург впервые устроит трансляцию новогоднего гала-концерта из КНР

11:11 19.01.2020
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© Медиакорпорация КитаяПетербург впервые устроит трансляцию новогоднего гала-концерта из Китая
Петербург впервые устроит трансляцию новогоднего гала-концерта из Китая
© Медиакорпорация Китая
МОСКВА, 19 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Санкт-Петербург впервые устроит прямую трансляцию новогоднего гала-концерта из Китая с большого экрана для тысяч людей.
Она состоится на площадке Российско-Китайского бизнес-парка 24 января – в канун Нового года по китайскому лунному календарю, праздника Весны, сообщил председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.
Гала-концерт в новогоднюю ночь
17 января, 20:02Россия-Китай: Главное
Медиакорпорация Китая анонсировала гала-концерт в новогоднюю ночь
Этой трансляцией в Петербурге откроется фестиваль "Весёлый праздник Весны-2020", который проводится совместно муниципальным правительством и консульством КНР в Петербурге, и продлится целый месяц – с 24 января по 24 февраля. Ожидается, что трансляция станет одним из самых массовых мероприятий фестиваля: новогодний гала-концерт будут смотреть более тысячи человек. По словам Григорьева, такое мероприятие включено в программу фестиваля впервые.
Приуроченное к новогоднему гала-концерту интерактивное мероприятие также совместно проведут петербургское радио "Метро" и информслужба "Россия-Китай: главное". В рамках этого проекта ведущие ближе познакомят аудиторию с китайскими традициями встречи Нового года, отметил заместитель генерального директора Российско-Китайского бизнес-парка Игорь Страутман. Участников акции ждут новогодние подарки.
Повышенное внимание к новогоднему гала-концерту не случайно. Считается, что это – концерт с самой большой в мире аудиторией. Его смотрят не только 1,4-миллиардное население КНР, но и китайские диаспоры и любители китайской культуры по всему миру. Кандидат филологических наук, китаист Ольга Мигунова поясняет: "Новогодний концерт, который ежегодно проводится в Китае по случаю празднования Нового года по лунному календарю, уже вошёл в традицию и стал неотъемлемой частью культуры китайского народа. В последние годы концерт привлекает большое внимание жителей России, являясь влиятельным мостом дружбы, культуры и успешного сотрудничества между Россией и Китаем. Данная тенденция говорит нам о том, что дружба между нашими странами не имеет границ и с каждым годом становится крепче".
Стоит отметить, что в этом году новогодний концерт выйдет на новый технический уровень: он будет транслироваться с разных площадок по всей КНР при помощи связи пятого поколения 5G в высоком разрешении 4К, которое дает в два раза более качественную картинку, чем у формата FullHD, а также с применением технологий виртуальной реальности.
Вид Владивостока
14 января, 12:22Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеЕвгений ГригорьевКитайСанкт-ПетербургОбщество
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