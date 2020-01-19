Петербург впервые устроит трансляцию новогоднего гала-концерта из КНР

МОСКВА, 19 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Санкт-Петербург впервые устроит прямую трансляцию новогоднего гала-концерта из Санкт-Петербург впервые устроит прямую трансляцию новогоднего гала-концерта из Китая с большого экрана для тысяч людей.

Она состоится на площадке Российско-Китайского бизнес-парка 24 января – в канун Нового года по китайскому лунному календарю, праздника Весны, сообщил председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев

Этой трансляцией в Петербурге откроется фестиваль "Весёлый праздник Весны-2020", который проводится совместно муниципальным правительством и консульством КНР в Петербурге, и продлится целый месяц – с 24 января по 24 февраля. Ожидается, что трансляция станет одним из самых массовых мероприятий фестиваля: новогодний гала-концерт будут смотреть более тысячи человек. По словам Григорьева, такое мероприятие включено в программу фестиваля впервые.

Приуроченное к новогоднему гала-концерту интерактивное мероприятие также совместно проведут петербургское радио "Метро" и информслужба "Россия-Китай: главное". В рамках этого проекта ведущие ближе познакомят аудиторию с китайскими традициями встречи Нового года, отметил заместитель генерального директора Российско-Китайского бизнес-парка Игорь Страутман. Участников акции ждут новогодние подарки.

Повышенное внимание к новогоднему гала-концерту не случайно. Считается, что это – концерт с самой большой в мире аудиторией. Его смотрят не только 1,4-миллиардное население КНР, но и китайские диаспоры и любители китайской культуры по всему миру. Кандидат филологических наук, китаист Ольга Мигунова поясняет: "Новогодний концерт, который ежегодно проводится в Китае по случаю празднования Нового года по лунному календарю, уже вошёл в традицию и стал неотъемлемой частью культуры китайского народа. В последние годы концерт привлекает большое внимание жителей России, являясь влиятельным мостом дружбы, культуры и успешного сотрудничества между Россией и Китаем. Данная тенденция говорит нам о том, что дружба между нашими странами не имеет границ и с каждым годом становится крепче".