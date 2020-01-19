Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии

АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция ведет неправильную игру, пригласив в Афины для переговоров главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара

Как ранее сообщил журналистам греческий чиновник, Хафтар на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом назвал контрпродуктивным иностранное вмешательство в дела Ливии, как военное, так и политическое, и осудил действия Турции и подписание ею соглашения с правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.

"Греция не приглашена Германией (на конференцию по Ливии), поэтому она ощущает беспокойство. У Хафтара нет легитимности, а Сарраджа мир признал. Хафтара пригласили в Грецию, и он провел переговоры там. Я говорил с Мицотакисом о том, что он ведет неправильную игру. Нет никакой ценности их переговоров с Хафтаром", - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом на конференцию по Ливии в Берлин.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Саррадж и Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

В конце ноября 2019 года Эрдоган и Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.