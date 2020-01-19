Эрдоган заявил, что говорить о коммюнике на конференции по Ливии рано

"У нас нет текста коммюнике. Давайте сначала проведем конференцию и посмотрим на ее результаты, тогда посмотрим, какие шаги сможем сделать и будем их потом обсуждать. Посмотрим, какими они будут. Но надеюсь, это будет положительное развитие. На фоне вооруженного конфликта ни о каких выборах речи идти не может", - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом в Берлин, отвечая на вопрос о проекте коммюнике, опубликованном в ряде СМИ.