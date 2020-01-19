Эрдоган заявил, что говорить о коммюнике на конференции по Ливии рано

АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не располагает проектом коммюнике Берлинской конференции по Ливии, говорить о нем пока рано, но при этом он выразил надежду на "положительное развитие" по итогам предстоящих переговоров.
В Берлине в воскресенье пройдет конференция по урегулированию в Ливии, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и другие.
"У нас нет текста коммюнике. Давайте сначала проведем конференцию и посмотрим на ее результаты, тогда посмотрим, какие шаги сможем сделать и будем их потом обсуждать. Посмотрим, какими они будут. Но надеюсь, это будет положительное развитие. На фоне вооруженного конфликта ни о каких выборах речи идти не может", - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом в Берлин, отвечая на вопрос о проекте коммюнике, опубликованном в ряде СМИ.
После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи страна фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в Ливии царит двоевластие: на востоке - в Тобруке - заседает избранный народом парламент (палата представителей), который сотрудничает с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.