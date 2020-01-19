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Эрдоган заявил, что говорить о коммюнике на конференции по Ливии рано
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РИА Новости

Эрдоган заявил, что говорить о коммюнике на конференции по Ливии рано

11:04 19.01.2020 (обновлено: 16:17 19.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не располагает проектом коммюнике Берлинской конференции по Ливии, говорить о нем пока рано, но при этом он выразил надежду на "положительное развитие" по итогам предстоящих переговоров.
В Берлине в воскресенье пройдет конференция по урегулированию в Ливии, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и другие.
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"У нас нет текста коммюнике. Давайте сначала проведем конференцию и посмотрим на ее результаты, тогда посмотрим, какие шаги сможем сделать и будем их потом обсуждать. Посмотрим, какими они будут. Но надеюсь, это будет положительное развитие. На фоне вооруженного конфликта ни о каких выборах речи идти не может", - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом в Берлин, отвечая на вопрос о проекте коммюнике, опубликованном в ряде СМИ.
После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи страна фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в Ливии царит двоевластие: на востоке - в Тобруке - заседает избранный народом парламент (палата представителей), который сотрудничает с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
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Конференция по Ливии в БерлинеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганБерлин (город)В мире
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