Московские спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях

Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников
Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников
Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.
Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.
В народе Крещение принято отмечать купаниями прорубях-иорданях.
В народе Крещение принято отмечать купаниями прорубях-иорданях.
В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.
В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.
Власти Москвы оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Безопасность людей обеспечивали около 14 тысяч сотрудников экстренных служб и волонтеры.
Власти Москвы оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Безопасность людей обеспечивали около 14 тысяч сотрудников экстренных служб и волонтеры.
В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч москвичей. Планируется, что в этот раз число участников превысит 200 тысяч человек.
В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч москвичей. Планируется, что в этот раз число участников превысит 200 тысяч человек.
Больше всего точек оборудовали в Троицком и Новомосковском административных округах и в Северо-Западном округе столицы.
Больше всего точек оборудовали в Троицком и Новомосковском административных округах и в Северо-Западном округе столицы.
Всего в России подготовили 3,9 тысячи мест для крещенских купаний. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики, а также представители местных администраций и волонтеры.
Всего в России подготовили 3,9 тысячи мест для крещенских купаний. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики, а также представители местных администраций и волонтеры.
Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Крыма.
Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Крыма.
Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников
Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.
В народе Крещение принято отмечать купаниями прорубях-иорданях.
В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.
Власти Москвы оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Безопасность людей обеспечивали около 14 тысяч сотрудников экстренных служб и волонтеры.
В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч москвичей. Планируется, что в этот раз число участников превысит 200 тысяч человек.
Больше всего точек оборудовали в Троицком и Новомосковском административных округах и в Северо-Западном округе столицы.
Всего в России подготовили 3,9 тысячи мест для крещенских купаний. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики, а также представители местных администраций и волонтеры.
Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Крыма.