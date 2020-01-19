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Религия и мировоззрение
2020-01-19T14:52+0300
https://ria.ru/20200119/1563593308.html
Крещенские купания в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/156359/29/1563592961_0:0:3301:1857_1036x0_80_0_0_4f509f184a535a38867abe8ca2d08973.jpg
РИА Новости

Крещенские купания в России

11:00 19.01.2020 (обновлено: 14:52 19.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников

Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского Кремля в Москве
1 из 11

Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

Мужчина во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
2 из 11

Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В народе Крещение принято отмечать купаниями прорубях-иорданях.

Девушка во время крещенских купаний на озере Медвежье в пригороде Новосибирска
3 из 11

В народе Крещение принято отмечать купаниями прорубях-иорданях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.

Священнослужитель во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве
4 из 11

В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСвященнослужитель в праздник Крещения в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите.
Священнослужитель в праздник Крещения в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите
5 из 11
Священнослужитель в праздник Крещения в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДевушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите.
Девушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите
6 из 11
Девушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Власти Москвы оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Безопасность людей обеспечивали около 14 тысяч сотрудников экстренных служб и волонтеры.

Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского Кремля в Москве
7 из 11

Власти Москвы оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Безопасность людей обеспечивали около 14 тысяч сотрудников экстренных служб и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч москвичей. Планируется, что в этот раз число участников превысит 200 тысяч человек.

Девушка во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве
8 из 11

В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч москвичей. Планируется, что в этот раз число участников превысит 200 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Больше всего точек оборудовали в Троицком и Новомосковском административных округах и в Северо-Западном округе столицы.

Девушка во время крещенских купаний в Строгинской пойме в Москве
9 из 11

Больше всего точек оборудовали в Троицком и Новомосковском административных округах и в Северо-Западном округе столицы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего в России подготовили 3,9 тысячи мест для крещенских купаний. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики, а также представители местных администраций и волонтеры.

Мужчина во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве
10 из 11

Всего в России подготовили 3,9 тысячи мест для крещенских купаний. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики, а также представители местных администраций и волонтеры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Крыма.

Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым
11 из 11

Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Крыма.

© РИА Новости / Макс Ветров
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6300119
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Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеФото
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