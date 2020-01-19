В Москве более 50 тысяч человек окунулись в купели на Крещение

Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского Кремля в Москве

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Свыше 50 тысяч москвичей и гостей столицы окунулись в купели в праздник Свыше 50 тысяч москвичей и гостей столицы окунулись в купели в праздник Крещения Господне , сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"К 10.00 воскресенья более 87 тысяч человек пришли к купелям и водоемам, из них около 53 тысяч купались", - сказал собеседник агентства.

По его словам, больше всего людей пришло на Святое озеро - почти десять тысяч, а также на пруды в Сокольниках и Южном Бутово - более пяти тысяч.