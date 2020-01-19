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Турция хочет поднять на конференции по Ливии тему Идлиба
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РИА Новости

Турция хочет поднять на конференции по Ливии тему Идлиба

10:29 19.01.2020 (обновлено: 16:17 19.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал конференцию по Ливии в Берлине важным шагом для урегулирования в этой стране и заявил, что Анкара намерена обсудить на ней и тему сирийского Идлиба.
Как ранее заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, где с 2011 года продолжается конфликт, генерал-майор Юрий Боренков, основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам", ХТШ)*, в которой не менее 20 тысяч боевиков.
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
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"Мы провели переговоры с (президентом РФ Владимиром) Путиным в Стамбуле, создали условия и основу для дальнейшего урегулирования в Ливии. Эта конференция - важный шаг в этом урегулировании, мы ждем после нее конкретных шагов. Вторая тема – Идлиб. Несмотря на перемирие, мы видим, что атаки... продолжаются. Пришло время сказать "стоп", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Берлин.
По его словам, Турция благодаря дипломатическим усилиям остается ключевой страной для мира в Ливии и благодаря активным усилиям Анкары в этой стране был обеспечен режим прекращения огня. Турция всегда выступала за политическое урегулирование в Ливии, добавил Эрдоган.
Германия во вторник официально объявила о проведении 19 января в Берлине конференции по урегулированию в Ливии, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и другие. Саррадж и Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи страна фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в Ливии царит двоевластие: на востоке - в Тобруке - заседает избранный народом парламент (палата представителей), который сотрудничает с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
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Конференция по Ливии в БерлинеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарИдлиб (мухафаза)ЛивияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганБерлин (город)В мире
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