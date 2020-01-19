Турция хочет поднять на конференции по Ливии тему Идлиба

АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал конференцию по Идлиба . Президент Турции Тайип Эрдоган назвал конференцию по Ливии в Берлине важным шагом для урегулирования в этой стране и заявил, что Анкара намерена обсудить на ней и тему сирийского

Как ранее заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, где с 2011 года продолжается конфликт, генерал-майор Юрий Боренков, основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам", ХТШ)*, в которой не менее 20 тысяч боевиков.

"Мы провели переговоры с (президентом РФ Владимиром) Путиным в Стамбуле, создали условия и основу для дальнейшего урегулирования в Ливии. Эта конференция - важный шаг в этом урегулировании, мы ждем после нее конкретных шагов. Вторая тема – Идлиб. Несмотря на перемирие, мы видим, что атаки... продолжаются. Пришло время сказать "стоп", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Берлин.

По его словам, Турция благодаря дипломатическим усилиям остается ключевой страной для мира в Ливии и благодаря активным усилиям Анкары в этой стране был обеспечен режим прекращения огня. Турция всегда выступала за политическое урегулирование в Ливии, добавил Эрдоган.

Германия во вторник официально объявила о проведении 19 января в Берлине конференции по урегулированию в Ливии, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и другие. Саррадж и Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи страна фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в Ливии царит двоевластие: на востоке - в Тобруке - заседает избранный народом парламент (палата представителей), который сотрудничает с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.