Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Население Польши с большим энтузиазмом встречало Красную армию, освобождавшую страну в 1945 году, так как бойцы были предвестниками скорого окончания войны, рассказал журналистам легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
"Все очень ждали этого, потому что все-таки партизаны — это одно, а Красная армия — другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду", — сказал Ботян.
Он уточнил, что тем не менее представители Армии Крайовой "не были довольны" приходом Красной армии, потому что изначально планировали самостоятельно освободить Польшу.
Армия Крайова (АК) — военизированные формирования, созданные в 1942 году по инициативе нашедшего убежище в Лондоне польского правительства в изгнании и считавшие себя вооруженными силами Польши. Костяк Армии Крайовой составляли бывшие офицеры Войска польского. АК ставила своей целью восстановление при помощи США и Великобритании довоенной польской государственности.
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Советский Союз рассматривался Армией Крайовой как ситуативный союзник в борьбе против Германии. Далее в планы АК вошло восстание против СССР с целью возвращения под власть Польши всех территорий, принадлежавших ей до 1939 года, но затем законным путем, в соответствии с нормами международной дипломатии, отошедших к Советскому Союзу. Фактически Армия Крайова вела двойную игру — есть документы, свидетельствующие о том, что АК была инструментом, с помощью которого Лондон тайно противостоял СССР, своему союзнику по антигитлеровской коалиции. Известно, что аковцы, направляемые британскими спецслужбами, препятствовали продвижению Красной армии на запад, вели подрывную деятельность в ее тылу — вплоть до убийств советских солдат и офицеров.
Девятнадцатого января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского города Кракова. Гитлеровское командование хотело устроить в нем западню, затопив вместе с советскими солдатами и его жителями. Таким бесчеловечным планам не суждено было сбыться благодаря операции, проведенной группой под командованием Ботяна. За это в 2007 году он был удостоен звания Героя России.