Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году

"Все очень ждали этого, потому что все-таки партизаны — это одно, а Красная армия — другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду", — сказал Ботян.

Армия Крайова (АК) — военизированные формирования, созданные в 1942 году по инициативе нашедшего убежище в Лондоне польского правительства в изгнании и считавшие себя вооруженными силами Польши. Костяк Армии Крайовой составляли бывшие офицеры Войска польского. АК ставила своей целью восстановление при помощи США и Великобритании довоенной польской государственности.

Советский Союз рассматривался Армией Крайовой как ситуативный союзник в борьбе против Германии. Далее в планы АК вошло восстание против СССР с целью возвращения под власть Польши всех территорий, принадлежавших ей до 1939 года, но затем законным путем, в соответствии с нормами международной дипломатии, отошедших к Советскому Союзу. Фактически Армия Крайова вела двойную игру — есть документы, свидетельствующие о том, что АК была инструментом, с помощью которого Лондон тайно противостоял СССР, своему союзнику по антигитлеровской коалиции. Известно, что аковцы, направляемые британскими спецслужбами, препятствовали продвижению Красной армии на запад, вели подрывную деятельность в ее тылу — вплоть до убийств советских солдат и офицеров.