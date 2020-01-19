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Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году
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РИА Новости

Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году

10:12 19.01.2020 (обновлено: 17:11 19.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГерой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Население Польши с большим энтузиазмом встречало Красную армию, освобождавшую страну в 1945 году, так как бойцы были предвестниками скорого окончания войны, рассказал журналистам легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.

"Все очень ждали этого, потому что все-таки партизаны — это одно, а Красная армия — другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду", — сказал Ботян.

Он уточнил, что тем не менее представители Армии Крайовой "не были довольны" приходом Красной армии, потому что изначально планировали самостоятельно освободить Польшу.
Армия Крайова (АК) — военизированные формирования, созданные в 1942 году по инициативе нашедшего убежище в Лондоне польского правительства в изгнании и считавшие себя вооруженными силами Польши. Костяк Армии Крайовой составляли бывшие офицеры Войска польского. АК ставила своей целью восстановление при помощи США и Великобритании довоенной польской государственности.
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
17 января, 13:08
МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы
Советский Союз рассматривался Армией Крайовой как ситуативный союзник в борьбе против Германии. Далее в планы АК вошло восстание против СССР с целью возвращения под власть Польши всех территорий, принадлежавших ей до 1939 года, но затем законным путем, в соответствии с нормами международной дипломатии, отошедших к Советскому Союзу. Фактически Армия Крайова вела двойную игру — есть документы, свидетельствующие о том, что АК была инструментом, с помощью которого Лондон тайно противостоял СССР, своему союзнику по антигитлеровской коалиции. Известно, что аковцы, направляемые британскими спецслужбами, препятствовали продвижению Красной армии на запад, вели подрывную деятельность в ее тылу — вплоть до убийств советских солдат и офицеров.
Девятнадцатого января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского города Кракова. Гитлеровское командование хотело устроить в нем западню, затопив вместе с советскими солдатами и его жителями. Таким бесчеловечным планам не суждено было сбыться благодаря операции, проведенной группой под командованием Ботяна. За это в 2007 году он был удостоен звания Героя России.
Герой России, разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
10:04
Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году
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Алексей БотянВеликая Отечественная война (1941-1945)ПольшаОбщество
Популярные комментарии
Это про пятый раздел Польши? В соответствии с нормами международной дипломатии? Разделили ее напополам и захватили?
19 января, 12:25
Яков Светский
2110229
с целью возвращения под власть Польши всех территорий, принадлежавших ей до 1939 года, но затем законным путем в соответствии с нормами международной дипломатии отошедших к Советскому Союзу.
19 января, 12:24
Яков Светский
0100126
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