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В Китае зафиксировали 17 случаев заражения новым типом коронавируса
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РИА Новости

В Китае зафиксировали 17 случаев заражения новым типом коронавируса

08:23 19.01.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 19 янв – РИА Новости. Комитет по вопросам здравоохранения китайского города Ухань в провинции Хубэй сообщил еще о 17 случаях заражения новым типом коронавируса.
Согласно опубликованному сообщению ведомства, среди 17 пациентов, у которых выявили новый тип коронавируса, 12 мужчин и пять женщин, самому молодому пациенту 30 лет, самому пожилому - 79. Симптомы у больных начали проявляться до 13 января, изначально у них наблюдалась повышенная температура и кашель.
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Три пациента находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как стабильное. Медики взяли под наблюдение лиц, которые имели тесный контакт с больными.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 19 января, общее число заболевших увеличилось до 62 человек, из них два человека скончались.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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