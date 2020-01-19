Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T12:29+0300
https://ria.ru/20200119/1563590145.html
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
https://cdn25.img.ria.ru/images/155231/80/1552318011_0:340:2971:2011_1036x0_80_0_0_21b2bd0751aa1831a35d6e4e6e5887b5.jpg
РИА Новости

Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины

06:27 19.01.2020 (обновлено: 12:29 19.01.2020)
351815
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.

"Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", — заявила политик.

По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее "кураторство", потеряла свою "субъектность" в мире и превратилась в объект, который "все используют как хотят".
Вадим Рабинович
15 января, 22:47
Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным
"Сегодня мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив все это советами извне", — заявила Тимошенко.
На данный момент Украина вошла в ту стадию, когда ее руководство или сделает выводы и покончит с таким положением дел, или же позволит окончательно лишить страну ресурсов и собственности, заключила лидер "Батькивщины".
Верховная рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Также собственниками сельхозугодий смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Но их обяжут продать участок в течение года. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 2024 года.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
10 января, 01:24
Тимошенко заявила, что Украину заставляют "жить в режиме "Квартала 95"
49288125432780
Обсудить 502
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"В мире
Популярные комментарии
Юлия Владимировна сама поспособствовала немало развалу. Заявления о денансации договора по ЧФ с РФ, помахивание атомной бомбочкой в сторону Донбасса несмотря на карикатурность таких высказываний сыграли немалую роль в развале Цэевропы. Пусть собирает теперь созревшие плоды.
19 января, 07:17
kostyakov54
36742101
Это как в анекдоте про запертого а сарае "Зоркого Сокола" просидев неделю заметил что в сарае нет одной стены.
19 января, 06:42
skorlupins
303660302
Рекомендуем
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
Пустые парты в школьном классе
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Запуск в США
Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году
Морозы в Новосибирске
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
Выдача пенсии
В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году
Тимур Гайдуков
Умер бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Сотрудник ДПС
Сотрудника ГИБДД подозревают в провоцировании ДТП под Петербургом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
17:25Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
Лента новостейМолния