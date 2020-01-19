В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы

Ранее "Пятый канал" сообщал, что в субботу после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с праздником. В какой-то момент к главе государства подошла Надежда Панченко и рассказала про свою 94-летнюю мать, которая живет без льгот и без лекарств. Президент РФ пообещал помочь.