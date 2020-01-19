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В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы
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РИА Новости

В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы

01:28 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга окажет содействие женщине, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ее 94-летней матери в получении положенных льгот и выплат, сообщает пресс-служба администрации губернатора северной столицы.
Ранее "Пятый канал" сообщал, что в субботу после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с праздником. В какой-то момент к главе государства подошла Надежда Панченко и рассказала про свою 94-летнюю мать, которая живет без льгот и без лекарств. Президент РФ пообещал помочь.
Отмечается, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил председателю городского комитета по социальной политике Александру Ржаненкову разобраться в ситуации.
"Александр Ржаненков связался с женщиной, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она и ее мать проживают в Брянской области. Сотрудники комитета по социальной политике соберут всю необходимую информацию о положенных льготах и выплатах и передадут ее коллегам в администрацию Брянской области для принятия мер", - говорится в сообщении.
Владимир Путин пообещал выделить ветеранам по 75000 рублей
Вчера, 19:02
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
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Александр РжаненковВладимир ПутинАлександр БегловБрянская областьСанкт-ПетербургОбщество
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