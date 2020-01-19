Православные христиане празднуют Крещение Господне

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление. В Москве, по данным столичных властей, участие в крещенских купаниях приняли десятки тысяч верующих. Православные христиане отмечают 19 январяили Богоявление. В Москве, по данным столичных властей, участие в крещенских купаниях приняли десятки тысяч верующих.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье проведет Божественную литургию в Богоявленском Елоховском соборе столицы, где совершит чин великого освящения воды.

Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Название Богоявление напоминает о том, что во время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя и "был глас с небес, глаголющий: "Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!"

Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду — ее могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами: не портится при длительном хранении, а еще, если добавить немного святой воды в обычную, та также приобретает благодатные свойства. Она исцеляет от духовных и телесных болезней, помогает бороться со страстями, отгоняет злые силы. Освященную воду принято пить небольшими количествами перед едой, предварительно помолившись, помимо этого, ею можно окроплять вещи и дом.