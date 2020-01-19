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Религия и мировоззрение
2020-01-19T11:21+0300
https://ria.ru/20200119/1563588807.html
Православные христиане празднуют Крещение Господне
https://cdn24.img.ria.ru/images/156358/88/1563588896_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_893d4a08cd162b48608f57350261dc4f.jpg
РИА Новости

Православные христиане празднуют Крещение Господне

00:23 19.01.2020 (обновлено: 11:21 19.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКрещенские купания в Москве
Крещенские купания в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление. В Москве, по данным столичных властей, участие в крещенских купаниях приняли десятки тысяч верующих.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье проведет Божественную литургию в Богоявленском Елоховском соборе столицы, где совершит чин великого освящения воды.
Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Название Богоявление напоминает о том, что во время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя и "был глас с небес, глаголющий: "Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!"
Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.
Купание в проруби
Вчера, 16:00
В Минздраве дали рекомендации желающим искупаться в проруби
На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду — ее могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами: не портится при длительном хранении, а еще, если добавить немного святой воды в обычную, та также приобретает благодатные свойства. Она исцеляет от духовных и телесных болезней, помогает бороться со страстями, отгоняет злые силы. Освященную воду принято пить небольшими количествами перед едой, предварительно помолившись, помимо этого, ею можно окроплять вещи и дом.
Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях. Вечером и в ночь перед праздником, а также в день Крещения Господня люди троекратно погружаются в воду. В Русской церкви призывают подходить к погружению не как к купанию, но к духовному действию, и советуют прежде посетить богослужение, поскольку исповедь и покаяние, а не погружение в прорубь помогают очиститься от грехов.
Крещенские купания в России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников

Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского Кремля в Москве
1 из 11

Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

Мужчина во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
2 из 11

Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В народе Крещение принято отмечать купаниями прорубях-иорданях.

Девушка во время крещенских купаний на озере Медвежье в пригороде Новосибирска
3 из 11

В народе Крещение принято отмечать купаниями прорубях-иорданях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.

Священнослужитель во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве
4 из 11

В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСвященнослужитель в праздник Крещения в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите.
Священнослужитель в праздник Крещения в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите
5 из 11
Священнослужитель в праздник Крещения в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДевушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите.
Девушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите
6 из 11
Девушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Власти Москвы оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Безопасность людей обеспечивали около 14 тысяч сотрудников экстренных служб и волонтеры.

Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского Кремля в Москве
7 из 11

Власти Москвы оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Безопасность людей обеспечивали около 14 тысяч сотрудников экстренных служб и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч москвичей. Планируется, что в этот раз число участников превысит 200 тысяч человек.

Девушка во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве
8 из 11

В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч москвичей. Планируется, что в этот раз число участников превысит 200 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Больше всего точек оборудовали в Троицком и Новомосковском административных округах и в Северо-Западном округе столицы.

Девушка во время крещенских купаний в Строгинской пойме в Москве
9 из 11

Больше всего точек оборудовали в Троицком и Новомосковском административных округах и в Северо-Западном округе столицы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего в России подготовили 3,9 тысячи мест для крещенских купаний. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики, а также представители местных администраций и волонтеры.

Мужчина во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве
10 из 11

Всего в России подготовили 3,9 тысячи мест для крещенских купаний. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики, а также представители местных администраций и волонтеры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Крыма.

Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым
11 из 11

Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Крыма.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
1 из 11

Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 11

В народе Крещение принято отмечать купаниями прорубях-иорданях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 11

В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 11
Священнослужитель в праздник Крещения в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
6 из 11
Девушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Власти Москвы оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Безопасность людей обеспечивали около 14 тысяч сотрудников экстренных служб и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 11

В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч москвичей. Планируется, что в этот раз число участников превысит 200 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 11

Больше всего точек оборудовали в Троицком и Новомосковском административных округах и в Северо-Западном округе столицы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Всего в России подготовили 3,9 тысячи мест для крещенских купаний. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики, а также представители местных администраций и волонтеры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 11

Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Крыма.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
11162109
Обсудить 9
Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеРоссия
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