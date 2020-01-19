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Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
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РИА Новости

Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию

08:00 19.01.2020
92958
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Власти индийского штата Махараштра отказались от планов строительства транспортной системы Hyperloop.
Меморандум о взаимопонимании между правительством штата и компанией Hyperloop One был подписан в 2018 году. Предполагалось, что гиперлуп свяжет Мумбаи и Пуну и позволит преодолевать 180-километровое расстояние между двумя городами всего за 20 минут. Для крайне людного (127 миллионов — это больше, чем во всей Японии) и самого индустриально развитого в Индии штата, чье название переводится как "великая страна", суперскоростная система транспортной связи стала бы большим подспорьем в борьбе с негативными эффектами перенаселения. Озвучивался и порядок сумм строительства: десять миллиардов долларов. В прошлом году плану был придан статус инфраструктурного проекта штата.
Труба Hyperloop Transportation Technologies
21 сентября 2019, 02:41
Украинцев лишили надежды на Hyperloop
Однако что-то пошло не так. Новый министр финансов и вице-премьер штата Аджит Павар заявил, что он, конечно, не отменяет проект совсем. Но поскольку "этот гиперлуп еще не построен нигде, его просто нет в мире", штат подождет, пока "хоть где-нибудь построят хотя бы десять километров". "Если мы увидим, что оно работает, мы об этом подумаем", — сказал министр. На ближайшие годы в бюджете Махараштры никаких денег на строительство гиперлупов выделять не планируется.
...Что тут интересно. Уже через два года, в 2022-м, идее hyperloop исполнится десять лет. Впервые она была, как и многое другое, вброшена в медийное пространство Илоном Маском. Через год совместная команда двух масковских компаний — SpaceX и Tesla — представила концепт транспорта будущего (пассажирские капсулы на магнитной подушке мчатся по герметичной трубе, из которой выкачан воздух, развивая сверхзвуковую скорость — то есть более 1200 километров в час).
Система Hyperloop Transportation Technologies
28 сентября 2018, 08:39
Первый глава РЖД рассказал о своем отношении к Hyperloop
Потом началось нечто, названное The Wall Street Journal "Гиперлуп-движением": целый ряд крупных компаний, включая Virgin миллиардера Ричарда Брэнсона, и бессчетное число университетских команд начали соревноваться в гиперлуп-проектах. Брэнсоновская Hyperloop One и другие компании успели озвучить планы строительства гиперлуп-магистралей практически по всей планете, от Швеции до Индии и от Калифорнии до Украины.
Так вот: это движение по-прежнему процветает. Ведутся исследования, работы, студенческие команды выигрывают соревнования проектов. Подписываются протоколы о намерениях и меморандумы о взаимопониманиях. Не хватает только одного — самого гиперлупа.
И кое-где, явно устав ждать воплощения сверхзвуковой мечты в реальность, начинают откладывать идею куда-нибудь сильно на потом.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 12:53Послание президента России Федеральному собранию
Путин призвал совершить прорыв в ИИ, генетике и цифровых технологиях
В этом смысле начало 2020 года вообще довольно показательно. По целому ряду хайповейших тем уходящего десятилетия в крупных мировых СМИ появляются отвратительно отрезвляющие публикации.
Мы уже писали о том, что в Германии начали вдруг с тревогой оценивать реалистичность "стопроцентной зеленой энергетики". На днях в государственном британском медиа появилось сомнение еще и в том, что создание полноценного искусственного разума, которому человек сможет наконец доверить прогресс и управление, действительно где-то рядом.
Пинать любителей колонизации Марса на этот раз мы не будем — как и вспоминать другие революционные технологии, которые обещали Скоро Изменить Жизнь, но оказались просто пузырями. Речь о другом.
Концептуальная фотография биотоплива
10 августа 2018, 08:00РИА Наука
Биодизель, микродизель, нанодизель? Почему буксует зеленая энергетика
Недавние 2010-е были очень особой мини-эпохой. Она началась с лихорадочного испуга после мирового кризиса — и именно поэтому, возможно, с огромным энтузиазмом метнулась верить в прорывные технологии, которые вот-вот изменят все правила игры и перебросят весь мир в новый техноуклад, в новую эру взрывного роста.
На заре 2020-х мы имеем, безусловно, массу перемен, пришедших в нашу жизнь, но ни одна из них пока не выглядит приоткрывающейся дверью в головокружительное будущее (по иронии судьбы такой возможностью является, пожалуй, только то, против чего все борются, — глобальное потепление, освобождающее Северный морской путь и дающее надежду на освоение богатств, скрытых под Гренландским ледяным щитом, а далее, быть может, и в Антарктиде. Но это так, к слову).
Сейчас глава МВФ заявляет о новом витке глобального кризиса, который маячит перед так до конца и не оправившимися экономиками.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
14 января, 23:30
Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400
И это делает 2020-й своего рода "годом глобального похмелья", когда мечты 2010-х подвергаются переоценке, а то и вообще задвигаются куда подальше.
А на первый план выходят вопросы куда более насущные — и очень реалистичные в неспокойных новых двадцатых.
В этом смысле символично, что одновременно с новостью об отмене индийского гиперлупа местные СМИ сообщают о том, что Россия уже начала производство комплексов С-400 для Индии в рамках сделки на сумму 5,6 миллиарда долларов. Еще Индия получит автоматы Калашникова и две сотни вертолетов.
Когда наступает эпоха реализма, суровый русский хайтек зачастую выглядит привлекательнее магнитной капсулы в вакуумной трубе.
Зенитный ракетный комплекс С-400
14 января, 10:27
В Индии рассказали о ходе поставок С-400
9737199328
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Илон МаскHyperloop TransportationHyperloopTesla motorsС-400 «Триумф»SpaceXРичард БрэнсонРоссияИндияСШААвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Нет - на кока-колу - блин ))) и про пенсионеров не забудь ))
19 января, 09:18
Вячеслав Соколов
3930006
Как всегда оружие неказистое, "суровое" как тут сказано, ну чо все деньги на оружие спускать?))
19 января, 08:43
IBIngmar Bergman
7000232
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