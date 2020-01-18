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Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии
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РИА Новости

Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии

12:02 18.01.2020 (обновлено: 16:35 18.01.2020)
172939
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о новом витке глобального экономического кризиса, связав его с распространением неравенства и нестабильностью финансового сектора.
Выступая в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне, Георгиева заметила, что за последние 20 лет разрыв в доходах между странами сократился, однако неравенство между группами населения продолжало расти.
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В пример она привела Великобританию, где 10 процентов богатейших жителей обладают состоянием, сопоставимым с суммарным доходом беднейшей половины населения. По словам Георгиевой, то же самое наблюдается во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития, где неравенство доходов уже достигло рекордных значений.

"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — цитирует директора сайт МВФ.

"Позолоченным веком" в США называли эпоху экономического и демографического бума в конце XIX века, после гражданской войны, а "ревущими двадцатыми" — десятилетие процветания экономики и культуры после Первой мировой. Затем в США началась Великая депрессия.
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ОЭСРКристалина ГеоргиеваМВФВеликобританияСША
Популярные комментарии
Подумаешь депрессия, вот риа говорит, что это от недостатка витамина д :)
18 января, 13:49
bboba608
6363113023
В определенных финансовых кругах уже знают когда она начнется! "О начале Первой мировой войны, в определенных финансовых кругах, знали задолго до её начала". (Генри Форд, 1920г.).
18 января, 12:14
gxkan
140222014
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