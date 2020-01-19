Путин и Эрдоган на конференции по Ливии. Что решат в Берлине

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Берлинская мирная конференция по урегулированию в Ливии готовилась далеко не в мирных условиях. Чтобы усадить противоборствующие стороны за стол переговоров, президенты России и Турции приложили немало усилий. Сможет ли эта встреча положить конец войне, разбиралось РИА Новости.

Безопасность Турции в руках Ливии

За два дня до открытия конференции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные вот-вот прибудут в Триполи. Согласно меморандуму о взаимопомощи, который Анкара заключила с Правительством национального согласия (ПНС), оборона ливийских городов теперь — прямая задача турок.

"Отправляя в Ливию наш контингент, мы хотим поддержать стабильность и легитимность правительства Фаеза Сараджа. Безопасность Турции начинается за ее пределами, и тут важен максимум усилий для стабилизации ситуации на южных рубежах", — заявил Эрдоган.

Частично Вооруженные силы Турции были переброшены в бывшую Джамахирию еще в конце декабря. Защищать ливийские города от армии мятежного генерала Халифы Хафтара вызвались тогда и лояльные Анкаре бойцы сирийской вооруженной оппозиции. Речь тогда шла об отправке в Ливию более тысячи солдат.

После взятия генералом города Сирта и начавшейся подготовки к штурму Триполи Сараджу для обороны потребовалось большее подкрепление. Полагаться на вооруженные группировки, входящие в состав армии ПНС, не приходится. Большинство из них сформированы по племенному принципу и часто меняют позицию, переходя на сторону Хафтара. Поэтому помощь Анкары может стать решающей в боях за ливийскую столицу.

© AP Photo / Manu Brabo Вид на город Сирт, Ливия © AP Photo / Manu Brabo Вид на город Сирт, Ливия

Своенравный военачальник

Хафтар никогда не скрывал неприязни к Эрдогану. Однако даже военное вмешательство Турции не заставило генерала отказаться от наступления на Триполи, и подготовка идет полным ходом.

Ставку военачальник делает на то, что по мере продвижения к столице в ряды руководимой им Ливийской национальной армии (ЛНА) будут переходить сторонники Сараджа. Враждебность многих ливийских группировок к Анкаре, по расчетам Хафтара, рано или поздно возьмет верх над их преданностью ПНС.

Военная помощь Турции правительству Сараджа не смущает генерала. Пока она не перевешивает оказываемую и ему помощь со стороны Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии. Взаимодействие с Москвой также укрепляет имидж Хафтара, и он этим активно пользуется.

Мятежный генерал настолько уверен в успехе, что не раз открыто игнорировал миротворческие усилия внешних сил. Попытки России, Евросоюза, а с недавнего времени и Турции усадить стороны межливийского конфликта за стол переговоров срывались из-за его непримиримой позиции.

Так, в прошлом году в преддверии мирной конференции по Ливии под эгидой ООН генерал начал наступление на Триполи. В результате переговоры сорвались, хотя за день до начала конференции Хафтар пообещал генсеку организации Антониу Гутерришу принять участие во встрече.

Своенравный характер генерал продемонстрировал и в ходе подготовки к Берлинской конференции. Хотя еще осенью, когда немецкие власти предложили свою площадку для межливийских консультаций, Хафтар идею поддержал. Впрочем, примирительная позиция военачальника обосновывалась тогда неудачным штурмом ряда ливийских городов. Когда позиции ЛНА усилились, отношение к переговорам снова изменилось.

© Фото : МИД РФ Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров. 13 января 2020 © Фото : МИД РФ Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров. 13 января 2020

Московские консультации

Смена настроений Хафтара напрямую затронула и российские интересы. Дело в том, что сроки проведения Берлинской конференции постоянно менялись. Стороны конфликта выдвигали все новые условия и отказывались от компромиссов.

Когда переговоры в немецкой столице все же назначили на январь, мятежный генерал начал штурмовать близлежащие города и объявил новое наступление на Триполи. Берлинская встреча оказалась под угрозой срыва.

Основываясь на опыте взаимодействия по межсирийскому урегулированию, Москва и Анкара решили применить его и в Ливии. На переговорах в Стамбуле Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта установить с 12 января режим прекращения огня. На Западе эту инициативу всецело поддержали.

Прислушаются ли в Триполи и Тобруке к российско-турецкой мирной инициативе, было до последнего непонятно. Но за пару часов до рекомендованной даты противостояние прекратилось. На следующий день Сараджа и Хафтара ждали на переговорах в Москве, чтобы закрепить достигнутое перемирие на бумаге. Те подтвердили, что приедут.

Участников межливийских переговоров принимали в российской столице Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглы. Вскоре к ним присоединились и главы оборонных ведомств двух стран. Документ, который предлагалось подписать Сараджу и Хафтару, посредники заранее обсудили с главами Египта и ОАЭ.

До последнего всех участников московских консультаций мучил вопрос — согласятся ли встретиться лицом к лицу Сарадж и Хафтар, чтобы подписать документ. В итоге, когда все было готово к переговорам, генерал попросил время на раздумья. Вскоре стало известно, что он покинул Москву, так ничего и не подписав. Свой внезапный отъезд объяснил нежеланием видеть Турцию среди посредников.

© AFP 2019 / Mahmud Turkia Глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж во время пресс-конференции в Триполи. 15 января 2020 года © AFP 2019 / Mahmud Turkia Глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж во время пресс-конференции в Триполи. 15 января 2020 года

Ставка на Берлин

О точной дате Берлинской конференции стало известно буквально за неделю. Тем не менее оставались сомнения — приедут ли в немецкую столицу все участники межливийских переговоров и не сорвет ли вновь дискуссию генерал Хафтар.

На переговорах Владимира Путина и Ангелы Меркель в Москве ливийская проблематика была одной из центральных тем. Канцлер ФРГ не скрывала, что заинтересована в дальнейшей поддержке Москвой миротворческих усилий Германии.

"Берлинская конференция по Ливии — это не конец, а начало политического процесса под эгидой ООН", — заявила Меркель, заручившись поддержкой и России, и Турции, и ряда других заинтересованных в урегулировании конфликта стран.

Несмотря на активное участие России, было неясно, приедет ли в Берлин Владимир Путин.

Внезапное исчезновение Хафтара с московских переговоров многие расценили как неуважение к принимающей стороне. Но к вечеру 17 января российский лидер подтвердил свое участие. При этом на сайте Кремля было опубликовано письмо Хафтара, адресованное Путину.

"Выражаю Вам личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии. <...> Выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии", — говорилось в обращении.

Ни пяди земли

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов считает, что вежливый тон письма Хафтара не оправдывает его поступка в Москве. Эксперт считает, что генерал осознавал важность этих переговоров для России. Но диалог все-таки сорвал.

"Генерал не впервые ведет себя так непредсказуемо. В прошлом году он сорвал конференцию ООН, начав штурм Триполи. Хотя уверял всех, что готов на перемирие. Даже если в Берлине Хафтар что-то подпишет, верить ему до конца нельзя. Он может поддаться минутному импульсу и передумать. В Москве, думаю, сделают соответствующие выводы и будут осторожно подходить к диалогу с ним", — высказал свое мнение РИА Новости Семенов.

Ливийский политолог и журналист Мустафа Фетури считает демарш Хафтара на переговорах в Москве вполне предсказуемым.

© REUTERS / Ismail Zitouny Акция протеста с требованием прекратить наступление Халифы Хафтара на Триполи, Ливия © REUTERS / Ismail Zitouny Акция протеста с требованием прекратить наступление Халифы Хафтара на Триполи, Ливия

"Генерал почти год пытается взять под контроль Триполи. Но терпит неудачу. Сейчас, наконец, он смог переломить ситуацию, взять Сирт и ослабить сопротивление в Мисурате. Но участие в каких-либо мирных переговорах означает уступки и сдачу занятых позиций. Хафтар к этому не готов. Если он уступит хоть пядь занятой земли, его главная цель — взять ливийскую столицу — отдалится еще больше", — поделился с РИА Новости своим видением ливийский эксперт.

Семенов считает, что рано или поздно генералу все же придется уступить.