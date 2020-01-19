Иностранцы стали чаще искать авиабилеты в Россию на Новый год

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. За год число самостоятельных иностранных туристов, интересующихся поездками в Россию в новогодние каникулы, выросло на 31 процент, сообщает momondo.ru.

Большинство из них, по информации международного туристического поисковика, путешественники из европейских стран, США и Израиля. Возглавила рейтинг Германия. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом число запросов от немецких туристов снизилось на девять процентов, стране удалось занять лидирующую позицию даже на фоне государств, показавших положительную динамику.

Среди них – Франция, которая на втором месте. По сравнению с праздниками 2018/2019 количество запросов туристов из этой страны выросло на 10 процентов. Замыкают тройку лидеров США, жители которых интересовались авиабилетами в Россию на 12 процентов реже, чем годом ранее.

В первую десятку вошли также Италия, Великобритания, Швеция, Испания, Дания, Израиль и Швейцария. Из них только израильтяне стали искать билеты в Россию чаще: годовая динамика составила восемь процентов. Для остальных стран характерно снижение интереса к поездкам в РФ: от одного процента для Швеции до 31 процента для Великобритании. Число поисковых запросов из Швейцарии за год не изменилось.

Есть страны, в которых популярность России для путешествия на Новый год значительно выросла. К их числу относятся Словакия, Южная Корея и Сингапур.

Так, число потенциальных туристов из Словакии увеличилось почти в 4,5 раза (на 341 процент), из Южной Кореи и Сингапура – в 2,5 раза (на 147 процентоа и 142 процента соответственно). Не остались в стороне и страны Персидского залива – Саудовская Аравия (74 процента) и ОАЭ (51 процент), а также Колумбия (48 процентов), Люксембург (44 процента), Сербия (41 процент), Япония (40 процентов) и Ирландия (33 процента).

Для знакомства с Россией большинство иностранных туристов выбирают Москву и Санкт-Петербург. За 12 месяцев количество запросов из-за рубежа на новогодние каникулы в российских столицах выросло на пять процентов и один процент соответственно. На третьем месте – Сочи, куда стремилось попасть на 17 процентов больше туристов, чем годом ранее.