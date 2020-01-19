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Туризм
2020-01-19T16:01+0300
https://ria.ru/20200119/1563543521.html
Иностранцы стали чаще искать авиабилеты в Россию на Новый год
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РИА Новости

Иностранцы стали чаще искать авиабилеты в Россию на Новый год

16:01 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. За год число самостоятельных иностранных туристов, интересующихся поездками в Россию в новогодние каникулы, выросло на 31 процент, сообщает momondo.ru.
Большинство из них, по информации международного туристического поисковика, путешественники из европейских стран, США и Израиля. Возглавила рейтинг Германия. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом число запросов от немецких туристов снизилось на девять процентов, стране удалось занять лидирующую позицию даже на фоне государств, показавших положительную динамику.
Среди них – Франция, которая на втором месте. По сравнению с праздниками 2018/2019 количество запросов туристов из этой страны выросло на 10 процентов. Замыкают тройку лидеров США, жители которых интересовались авиабилетами в Россию на 12 процентов реже, чем годом ранее.
В первую десятку вошли также Италия, Великобритания, Швеция, Испания, Дания, Израиль и Швейцария. Из них только израильтяне стали искать билеты в Россию чаще: годовая динамика составила восемь процентов. Для остальных стран характерно снижение интереса к поездкам в РФ: от одного процента для Швеции до 31 процента для Великобритании. Число поисковых запросов из Швейцарии за год не изменилось.
Есть страны, в которых популярность России для путешествия на Новый год значительно выросла. К их числу относятся Словакия, Южная Корея и Сингапур.
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Так, число потенциальных туристов из Словакии увеличилось почти в 4,5 раза (на 341 процент), из Южной Кореи и Сингапура – в 2,5 раза (на 147 процентоа и 142 процента соответственно). Не остались в стороне и страны Персидского залива – Саудовская Аравия (74 процента) и ОАЭ (51 процент), а также Колумбия (48 процентов), Люксембург (44 процента), Сербия (41 процент), Япония (40 процентов) и Ирландия (33 процента).
Для знакомства с Россией большинство иностранных туристов выбирают Москву и Санкт-Петербург. За 12 месяцев количество запросов из-за рубежа на новогодние каникулы в российских столицах выросло на пять процентов и один процент соответственно. На третьем месте – Сочи, куда стремилось попасть на 17 процентов больше туристов, чем годом ранее.
Наиболее заметную положительную динамику показал Иркутск (79 процентов), что связано с возрастающей популярностью Байкала. Также увеличился спрос на посещение Новосибирска (12 процентов), Калининграда (девять процентов) и Екатеринбурга (четыре процента). Для Ростова-на-Дону, Казани и Краснодара, напротив, характерно снижение поисков на 31 процент, 26 процентов и 14 процентов соответственно.
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