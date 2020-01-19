Сладкий и гадкий. Комедии, которые идеально сочетаются с попкорном

© Columbia Pictures (2009)

"Голая правда" (2009 год)

Эбби (Кэтрин Хейгл) — красотка и успешный телепродюсер, но ей совершенно не везет в личной жизни. Да еще и работать приходится с корреспондентом Майком (Джерард Батлер), которого она терпеть не может за непристойные шутки и хамское поведение.

Но именно он поднимает рейтинги канала, а заодно учит Эбби, как правильно общаться с противоположным полом.