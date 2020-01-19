Сладкий и гадкий. Комедии, которые идеально сочетаются с попкорном

Сладкий
"Притворись моей женой" (2011 год)
Медсестра Кэтрин (Дженнифер Энистон) притворяется женой своего босса, пластического хирурга Дени (Адам Сэндлер), чтобы спасти его отношения с шикарной блондинкой Палмер (Бруклин Деккер).
Дени привык "клеить" девушек, рассказывая вымышленную историю о том, что он примерный семьянин в разводе. На этот раз его обман заходит слишком далеко.
"Притворись моей женой" (2011 год)
Медсестра Кэтрин (Дженнифер Энистон) притворяется женой своего босса, пластического хирурга Дени (Адам Сэндлер), чтобы спасти его отношения с шикарной блондинкой Палмер (Бруклин Деккер).
Дени привык "клеить" девушек, рассказывая вымышленную историю о том, что он примерный семьянин в разводе. На этот раз его обман заходит слишком далеко.
"Голая правда" (2009 год)
Эбби (Кэтрин Хейгл) — красотка и успешный телепродюсер, но ей совершенно не везет в личной жизни. Да еще и работать приходится с корреспондентом Майком (Джерард Батлер), которого она терпеть не может за непристойные шутки и хамское поведение.
Но именно он поднимает рейтинги канала, а заодно учит Эбби, как правильно общаться с противоположным полом.
"Голая правда" (2009 год)
Эбби (Кэтрин Хейгл) — красотка и успешный телепродюсер, но ей совершенно не везет в личной жизни. Да еще и работать приходится с корреспондентом Майком (Джерард Батлер), которого она терпеть не может за непристойные шутки и хамское поведение.
Но именно он поднимает рейтинги канала, а заодно учит Эбби, как правильно общаться с противоположным полом.
"Предложение" (2009 год)
История про стерву-издательницу (Сандра Буллок), которую из-за канадского гражданства могут депортировать накануне крупной сделки.
Она заставляет своего личного секретаря (Райан Рейнольдс) не только приносить кофе и покупать прокладки, но и жениться на ней.
"Предложение" (2009 год)
История про стерву-издательницу (Сандра Буллок), которую из-за канадского гражданства могут депортировать накануне крупной сделки.
Она заставляет своего личного секретаря (Райан Рейнольдс) не только приносить кофе и покупать прокладки, но и жениться на ней.
"Как отделаться от парня за десять дней" (2003 год)
Журналистка Энди Андерсон (Кейт Хадсон) получила редакционное задание — написать, что придумывают женщины, чтобы "отшить" мужчину.
На то, чтобы опробовать все возможные для этого практики и предлоги, у нее только десять дней.
Энди встречает рекламного агента Бенджамина (Мэттью МакКонахи), заключившего со своим боссом пари, что он сможет влюбить в себя девушку за такой же срок.
"Как отделаться от парня за десять дней" (2003 год)
Журналистка Энди Андерсон (Кейт Хадсон) получила редакционное задание — написать, что придумывают женщины, чтобы "отшить" мужчину.
На то, чтобы опробовать все возможные для этого практики и предлоги, у нее только десять дней.
Энди встречает рекламного агента Бенджамина (Мэттью МакКонахи), заключившего со своим боссом пари, что он сможет влюбить в себя девушку за такой же срок.
"Притворись моей женой" (2011 год)
Медсестра Кэтрин (Дженнифер Энистон) притворяется женой своего босса, пластического хирурга Дени (Адам Сэндлер), чтобы спасти его отношения с шикарной блондинкой Палмер (Бруклин Деккер).
Дени привык "клеить" девушек, рассказывая вымышленную историю о том, что он примерный семьянин в разводе. На этот раз его обман заходит слишком далеко.
"Голая правда" (2009 год)
Эбби (Кэтрин Хейгл) — красотка и успешный телепродюсер, но ей совершенно не везет в личной жизни. Да еще и работать приходится с корреспондентом Майком (Джерард Батлер), которого она терпеть не может за непристойные шутки и хамское поведение.
Но именно он поднимает рейтинги канала, а заодно учит Эбби, как правильно общаться с противоположным полом.
"Предложение" (2009 год)
История про стерву-издательницу (Сандра Буллок), которую из-за канадского гражданства могут депортировать накануне крупной сделки.
Она заставляет своего личного секретаря (Райан Рейнольдс) не только приносить кофе и покупать прокладки, но и жениться на ней.
"Как отделаться от парня за десять дней" (2003 год)
Журналистка Энди Андерсон (Кейт Хадсон) получила редакционное задание — написать, что придумывают женщины, чтобы "отшить" мужчину.
На то, чтобы опробовать все возможные для этого практики и предлоги, у нее только десять дней.
Энди встречает рекламного агента Бенджамина (Мэттью МакКонахи), заключившего со своим боссом пари, что он сможет влюбить в себя девушку за такой же срок.
Соленый
"Мальчишник в Вегасе" (2009 год)
После мальчишника трое друзей (Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис) потеряли жениха и зуб, но зато нашли чужого ребенка, тигра и контакт с Тайсоном. У них есть всего несколько часов, чтобы вспомнить все и успеть на свадьбу.
"Мальчишник в Вегасе" (2009 год)
После мальчишника трое друзей (Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис) потеряли жениха и зуб, но зато нашли чужого ребенка, тигра и контакт с Тайсоном. У них есть всего несколько часов, чтобы вспомнить все и успеть на свадьбу.
"Шпион" (2015 год)
Спецагент Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) должна найти и ликвидировать ядерную бомбу. В ходе миссии выясняется, что ей еще и непутевого шпиона Рика Форда (Джейсон Стейтем) придется спасать.
"Шпион" (2015 год)
Спецагент Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) должна найти и ликвидировать ядерную бомбу. В ходе миссии выясняется, что ей еще и непутевого шпиона Рика Форда (Джейсон Стейтем) придется спасать.
"Мы — Миллеры" (2013 год)
Наркодилер Дэвид (Джейсон Судейкис) нанимает стриптизершу Роуз (Дженнифер Энистон) и двух хулиганов (Эмма Робертс и Уилл Поултер), чтобы притвориться дружной семьей и перевезти через всю страну целый автобус марихуаны.
"Мы — Миллеры" (2013 год)
Наркодилер Дэвид (Джейсон Судейкис) нанимает стриптизершу Роуз (Дженнифер Энистон) и двух хулиганов (Эмма Робертс и Уилл Поултер), чтобы притвориться дружной семьей и перевезти через всю страну целый автобус марихуаны.
"Здравствуй папа, Новый год!" (2015 год)
Брэд (Уилл Феррелл) пытается стать лучшим отчимом для детей жены, но у него ничего не получается.
А тут еще приезжает и красавчик бывший муж Дасти (Марк Уолберг), которого все тут же начинают обожать.
"Здравствуй папа, Новый год!" (2015 год)
Брэд (Уилл Феррелл) пытается стать лучшим отчимом для детей жены, но у него ничего не получается.
А тут еще приезжает и красавчик бывший муж Дасти (Марк Уолберг), которого все тут же начинают обожать.
"Мальчишник в Вегасе" (2009 год)
После мальчишника трое друзей (Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис) потеряли жениха и зуб, но зато нашли чужого ребенка, тигра и контакт с Тайсоном. У них есть всего несколько часов, чтобы вспомнить все и успеть на свадьбу.
"Шпион" (2015 год)
Спецагент Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) должна найти и ликвидировать ядерную бомбу. В ходе миссии выясняется, что ей еще и непутевого шпиона Рика Форда (Джейсон Стейтем) придется спасать.
"Мы — Миллеры" (2013 год)
Наркодилер Дэвид (Джейсон Судейкис) нанимает стриптизершу Роуз (Дженнифер Энистон) и двух хулиганов (Эмма Робертс и Уилл Поултер), чтобы притвориться дружной семьей и перевезти через всю страну целый автобус марихуаны.
"Здравствуй папа, Новый год!" (2015 год)
Брэд (Уилл Феррелл) пытается стать лучшим отчимом для детей жены, но у него ничего не получается.
А тут еще приезжает и красавчик бывший муж Дасти (Марк Уолберг), которого все тут же начинают обожать.
Карамельный
"Любовь на острове" (2005 год)
Дженни (Аманда Байнс) пытается завоевать парня своей мечты, рок-звезду Джейсона Мастерса (Крис Кармак), оказавшись с ним на необитаемом острове.
По крайней мере, тот думает, что они одни и помощи ждать неоткуда.
"Любовь на острове" (2005 год)
Дженни (Аманда Байнс) пытается завоевать парня своей мечты, рок-звезду Джейсона Мастерса (Крис Кармак), оказавшись с ним на необитаемом острове.
По крайней мере, тот думает, что они одни и помощи ждать неоткуда.
"27 свадеб" (2008 год)
Джейн (Кэтрин Хейгл) была подружкой невесты уже на 27 свадьбах, но сама до сих пор одинока. О ней хочет написать репортер Кевин (Джеймс Марсден).
Но Джейн совсем не до него — ее сестра собирается замуж за парня, в которого она тоже влюблена.
"27 свадеб" (2008 год)
Джейн (Кэтрин Хейгл) была подружкой невесты уже на 27 свадьбах, но сама до сих пор одинока. О ней хочет написать репортер Кевин (Джеймс Марсден).
Но Джейн совсем не до него — ее сестра собирается замуж за парня, в которого она тоже влюблена.
"С любовью, Рози" (2014 год)
Рози (Лили Коллинз) и Алекс (Сэм Клафлин) — лучшие друзья с детства. Они оканчивают колледж, собираются вместе учиться в университете, но выясняется, что Рози беременна от главного красавца школы. Верный Алекс не бросает подругу. Ну очень мило и трогательно.
"С любовью, Рози" (2014 год)
Рози (Лили Коллинз) и Алекс (Сэм Клафлин) — лучшие друзья с детства. Они оканчивают колледж, собираются вместе учиться в университете, но выясняется, что Рози беременна от главного красавца школы. Верный Алекс не бросает подругу. Ну очень мило и трогательно.
"Отпуск по обмену" (2006 год)
В Лондоне журналистка Айрис (Кейт Уинслет) страдает от неразделенной любви. А владелица рекламного агентства Аманда (Кэмерон Диас) расстается с женихом в Калифорнии.
На время рождественского отпуска они через специальный сайт решают обменяться домами.
Надо ли говорить, что обе встретят в чужих странах подходящих мужчин (Джек Блэк и Джуд Лоу) и наладят свою жизнь?
"Отпуск по обмену" (2006 год)
В Лондоне журналистка Айрис (Кейт Уинслет) страдает от неразделенной любви. А владелица рекламного агентства Аманда (Кэмерон Диас) расстается с женихом в Калифорнии.
На время рождественского отпуска они через специальный сайт решают обменяться домами.
Надо ли говорить, что обе встретят в чужих странах подходящих мужчин (Джек Блэк и Джуд Лоу) и наладят свою жизнь?
"Любовь на острове" (2005 год)
Дженни (Аманда Байнс) пытается завоевать парня своей мечты, рок-звезду Джейсона Мастерса (Крис Кармак), оказавшись с ним на необитаемом острове.
По крайней мере, тот думает, что они одни и помощи ждать неоткуда.
"27 свадеб" (2008 год)
Джейн (Кэтрин Хейгл) была подружкой невесты уже на 27 свадьбах, но сама до сих пор одинока. О ней хочет написать репортер Кевин (Джеймс Марсден).
Но Джейн совсем не до него — ее сестра собирается замуж за парня, в которого она тоже влюблена.
"С любовью, Рози" (2014 год)
Рози (Лили Коллинз) и Алекс (Сэм Клафлин) — лучшие друзья с детства. Они оканчивают колледж, собираются вместе учиться в университете, но выясняется, что Рози беременна от главного красавца школы. Верный Алекс не бросает подругу. Ну очень мило и трогательно.
"Отпуск по обмену" (2006 год)
В Лондоне журналистка Айрис (Кейт Уинслет) страдает от неразделенной любви. А владелица рекламного агентства Аманда (Кэмерон Диас) расстается с женихом в Калифорнии.
На время рождественского отпуска они через специальный сайт решают обменяться домами.
Надо ли говорить, что обе встретят в чужих странах подходящих мужчин (Джек Блэк и Джуд Лоу) и наладят свою жизнь?
Сырный
"Очень страшное кино 2" (2001 год)
Фильм пародирует известные хорроры, объединяя их одной сюжетной линией.
Так, во второй части злобный профессор хочет провести эксперимент над группой студентов, чтобы изучить призраков.
Всех их размещают в жутком доме, в котором много лет назад жила девочка, одержимая злым духом.
"Очень страшное кино 2" (2001 год)
Фильм пародирует известные хорроры, объединяя их одной сюжетной линией.
Так, во второй части злобный профессор хочет провести эксперимент над группой студентов, чтобы изучить призраков.
Всех их размещают в жутком доме, в котором много лет назад жила девочка, одержимая злым духом.
"Американский пирог" (1999 год)
Ученики старшей школы ставят цель — до выпускного вечера стать мужчинами. Жаль только, они понятия не имеют, как себя вести с девушками.
Вместе они пытаются придумать, как "отхватить свой кусок пирога" в день икс.
"Американский пирог" (1999 год)
Ученики старшей школы ставят цель — до выпускного вечера стать мужчинами. Жаль только, они понятия не имеют, как себя вести с девушками.
Вместе они пытаются придумать, как "отхватить свой кусок пирога" в день икс.
"Белые цыпочки" (2004 год)
Братья Кевин и Маркус (Шон и Марлон Уэйанс) притворяются сестрами-наследницами гостиничной империи, чтобы спасти их от похищения.
Чернокожие, спортивного вида агенты ФБР переодеваются в гламурных блондинок. Но они и предположить не могли, что носить платья, туфли, парик и накладное лицо сложнее, чем кобуру и галстук.
"Белые цыпочки" (2004 год)
Братья Кевин и Маркус (Шон и Марлон Уэйанс) притворяются сестрами-наследницами гостиничной империи, чтобы спасти их от похищения.
Чернокожие, спортивного вида агенты ФБР переодеваются в гламурных блондинок. Но они и предположить не могли, что носить платья, туфли, парик и накладное лицо сложнее, чем кобуру и галстук.
"Удачи, Чак!" (2007 год)
На зубном враче Чаке (Дейн Кук) с детства лежит проклятие: стоит ему побыть с девушкой, она сразу выходит замуж за другого парня. Однажды Чак встречает Кэм (Джессика Альба), которая работает с пингвинами, и влюбляется в нее.
Чтобы не потерять девушку, главный герой всеми способами пытается избавиться от своих суперспособностей.
"Удачи, Чак!" (2007 год)
На зубном враче Чаке (Дейн Кук) с детства лежит проклятие: стоит ему побыть с девушкой, она сразу выходит замуж за другого парня. Однажды Чак встречает Кэм (Джессика Альба), которая работает с пингвинами, и влюбляется в нее.
Чтобы не потерять девушку, главный герой всеми способами пытается избавиться от своих суперспособностей.
"Очень страшное кино 2" (2001 год)
Фильм пародирует известные хорроры, объединяя их одной сюжетной линией.
Так, во второй части злобный профессор хочет провести эксперимент над группой студентов, чтобы изучить призраков.
Всех их размещают в жутком доме, в котором много лет назад жила девочка, одержимая злым духом.
"Американский пирог" (1999 год)
Ученики старшей школы ставят цель — до выпускного вечера стать мужчинами. Жаль только, они понятия не имеют, как себя вести с девушками.
Вместе они пытаются придумать, как "отхватить свой кусок пирога" в день икс.
"Белые цыпочки" (2004 год)
Братья Кевин и Маркус (Шон и Марлон Уэйанс) притворяются сестрами-наследницами гостиничной империи, чтобы спасти их от похищения.
Чернокожие, спортивного вида агенты ФБР переодеваются в гламурных блондинок. Но они и предположить не могли, что носить платья, туфли, парик и накладное лицо сложнее, чем кобуру и галстук.
"Удачи, Чак!" (2007 год)
На зубном враче Чаке (Дейн Кук) с детства лежит проклятие: стоит ему побыть с девушкой, она сразу выходит замуж за другого парня. Однажды Чак встречает Кэм (Джессика Альба), которая работает с пингвинами, и влюбляется в нее.
Чтобы не потерять девушку, главный герой всеми способами пытается избавиться от своих суперспособностей.
Простой
"Дневник Бриджит Джонс" (2001 год)
Вдруг есть кто-то, кто это не смотрел? Классика из классик — история про Бриджит (Рене Зеллвегер), которая заводит дневник, чтобы фиксировать, как будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а пишет про мужчин.
Она влюблена в своего заносчивого начальника Дэниэла (Хью Грант), а родители сватают ее за многообещающего юриста, сына соседей Марка (Колин Ферт).
"Дневник Бриджит Джонс" (2001 год)
Вдруг есть кто-то, кто это не смотрел? Классика из классик — история про Бриджит (Рене Зеллвегер), которая заводит дневник, чтобы фиксировать, как будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а пишет про мужчин.
Она влюблена в своего заносчивого начальника Дэниэла (Хью Грант), а родители сватают ее за многообещающего юриста, сына соседей Марка (Колин Ферт).
"Реальная любовь" (2003 год)
Попурри из романтических историй в предрождественском Лондоне.
Подростки, рокер в летах, офисный планктон или премьер-министр — любовь повсюду.
В картине снялись Хью Грант, Кира Найтли, Колин Ферт, Билл Найи, Мартин Фримен.
"Реальная любовь" (2003 год)
Попурри из романтических историй в предрождественском Лондоне.
Подростки, рокер в летах, офисный планктон или премьер-министр — любовь повсюду.
В картине снялись Хью Грант, Кира Найтли, Колин Ферт, Билл Найи, Мартин Фримен.
"Чего хотят женщины" (2000 год)
В борьбе за должность креативного директора в рекламном агентстве ловелас Ник Маршалл (Мел Гибсон) выполняет поручение главного соперника — целеустремленной блондинки Дарси Макгуайр (Хелен Хант).
Она хочет, чтобы все сотрудники поняли, как угодить женской аудитории. Поэтому попросила каждого, независимо от пола, протестировать лак для ногтей, тушь для ресниц, помаду, примерить женские колготки и многое другое.
Однако эксперимент Ника заканчивается драматично — теперь он слышит мысли всех женщин и даже пуделих.
"Чего хотят женщины" (2000 год)
В борьбе за должность креативного директора в рекламном агентстве ловелас Ник Маршалл (Мел Гибсон) выполняет поручение главного соперника — целеустремленной блондинки Дарси Макгуайр (Хелен Хант).
Она хочет, чтобы все сотрудники поняли, как угодить женской аудитории. Поэтому попросила каждого, независимо от пола, протестировать лак для ногтей, тушь для ресниц, помаду, примерить женские колготки и многое другое.
Однако эксперимент Ника заканчивается драматично — теперь он слышит мысли всех женщин и даже пуделих.
"Блондинка в законе" (2001 год)
Одна из самых известных ролей Риз Уизерспун.
Ее героиня Эль Вудс — красавица, настоящая блондинка в розовом, с маленькой собачкой.
Ее бойфренд — самый популярный парень колледжа, который намерен поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной интеллигентной леди (не Эль).
Весь фильм Вудс пытается доказать, что блондинки тоже люди, а иногда и успешные юристы.
"Блондинка в законе" (2001 год)
Одна из самых известных ролей Риз Уизерспун.
Ее героиня Эль Вудс — красавица, настоящая блондинка в розовом, с маленькой собачкой.
Ее бойфренд — самый популярный парень колледжа, который намерен поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной интеллигентной леди (не Эль).
Весь фильм Вудс пытается доказать, что блондинки тоже люди, а иногда и успешные юристы.
"Дневник Бриджит Джонс" (2001 год)
Вдруг есть кто-то, кто это не смотрел? Классика из классик — история про Бриджит (Рене Зеллвегер), которая заводит дневник, чтобы фиксировать, как будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а пишет про мужчин.
Она влюблена в своего заносчивого начальника Дэниэла (Хью Грант), а родители сватают ее за многообещающего юриста, сына соседей Марка (Колин Ферт).
"Реальная любовь" (2003 год)
Попурри из романтических историй в предрождественском Лондоне.
Подростки, рокер в летах, офисный планктон или премьер-министр — любовь повсюду.
В картине снялись Хью Грант, Кира Найтли, Колин Ферт, Билл Найи, Мартин Фримен.
"Чего хотят женщины" (2000 год)
В борьбе за должность креативного директора в рекламном агентстве ловелас Ник Маршалл (Мел Гибсон) выполняет поручение главного соперника — целеустремленной блондинки Дарси Макгуайр (Хелен Хант).
Она хочет, чтобы все сотрудники поняли, как угодить женской аудитории. Поэтому попросила каждого, независимо от пола, протестировать лак для ногтей, тушь для ресниц, помаду, примерить женские колготки и многое другое.
Однако эксперимент Ника заканчивается драматично — теперь он слышит мысли всех женщин и даже пуделих.
"Блондинка в законе" (2001 год)
Одна из самых известных ролей Риз Уизерспун.
Ее героиня Эль Вудс — красавица, настоящая блондинка в розовом, с маленькой собачкой.
Ее бойфренд — самый популярный парень колледжа, который намерен поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной интеллигентной леди (не Эль).
Весь фильм Вудс пытается доказать, что блондинки тоже люди, а иногда и успешные юристы.