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Культура
2020-01-19T09:59+0300
https://ria.ru/20200119/1563530858.html
Сладкий и гадкий. Комедии, которые идеально сочетаются с попкорном
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РИА Новости

Сладкий и гадкий. Комедии, которые идеально сочетаются с попкорном

08:00 19.01.2020 (обновлено: 09:59 19.01.2020)
1630
© Кинокомпания MGMКадр из фильма "Блондинка в законе"
Кадр из фильма Блондинка в законе
© Кинокомпания MGM
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Анна Нехаева, Галина Соколова. День попкорна — 19 января — становится все более популярным в мире. Popcorn movie — киноведческий термин, которым обозначают фильмы без глубокого смысла, но поднимающие настроение. Сегодня мы предлагаем вам сначала выбрать вкус, и тогда будет понятно, что смотреть. Комедии, хорошо идущие под сладкую, соленую, карамельную, сырную или простую воздушную кукурузу, — в материале РИА Новости.

Сладкий

Легкие ленты, в которых каждый может узнать себя, с элементами мелодрамы и отличным актерским составом.
© Фото : Sony Pictures Releasing

"Притворись моей женой" (2011 год)

Медсестра Кэтрин (Дженнифер Энистон) притворяется женой своего босса, пластического хирурга Дени (Адам Сэндлер), чтобы спасти его отношения с шикарной блондинкой Палмер (Бруклин Деккер).

Дени привык "клеить" девушек, рассказывая вымышленную историю о том, что он примерный семьянин в разводе. На этот раз его обман заходит слишком далеко.

Кадр из фильма Притворись моей женой
1 из 4

"Притворись моей женой" (2011 год)

Медсестра Кэтрин (Дженнифер Энистон) притворяется женой своего босса, пластического хирурга Дени (Адам Сэндлер), чтобы спасти его отношения с шикарной блондинкой Палмер (Бруклин Деккер).

Дени привык "клеить" девушек, рассказывая вымышленную историю о том, что он примерный семьянин в разводе. На этот раз его обман заходит слишком далеко.

© Фото : Sony Pictures Releasing
© Columbia Pictures (2009)

"Голая правда" (2009 год)

Эбби (Кэтрин Хейгл) — красотка и успешный телепродюсер, но ей совершенно не везет в личной жизни. Да еще и работать приходится с корреспондентом Майком (Джерард Батлер), которого она терпеть не может за непристойные шутки и хамское поведение.

Но именно он поднимает рейтинги канала, а заодно учит Эбби, как правильно общаться с противоположным полом.

Кадр из фильма Голая правда
2 из 4

"Голая правда" (2009 год)

Эбби (Кэтрин Хейгл) — красотка и успешный телепродюсер, но ей совершенно не везет в личной жизни. Да еще и работать приходится с корреспондентом Майком (Джерард Батлер), которого она терпеть не может за непристойные шутки и хамское поведение.

Но именно он поднимает рейтинги канала, а заодно учит Эбби, как правильно общаться с противоположным полом.

© Columbia Pictures (2009)
© Touchstone Pictures (2009)

"Предложение" (2009 год)

История про стерву-издательницу (Сандра Буллок), которую из-за канадского гражданства могут депортировать накануне крупной сделки.

Она заставляет своего личного секретаря (Райан Рейнольдс) не только приносить кофе и покупать прокладки, но и жениться на ней.

Кадр из фильма Предложение
3 из 4

"Предложение" (2009 год)

История про стерву-издательницу (Сандра Буллок), которую из-за канадского гражданства могут депортировать накануне крупной сделки.

Она заставляет своего личного секретаря (Райан Рейнольдс) не только приносить кофе и покупать прокладки, но и жениться на ней.

© Touchstone Pictures (2009)
© Paramount Pictures (2003)

"Как отделаться от парня за десять дней" (2003 год)

Журналистка Энди Андерсон (Кейт Хадсон) получила редакционное задание — написать, что придумывают женщины, чтобы "отшить" мужчину.

На то, чтобы опробовать все возможные для этого практики и предлоги, у нее только десять дней.

Энди встречает рекламного агента Бенджамина (Мэттью МакКонахи), заключившего со своим боссом пари, что он сможет влюбить в себя девушку за такой же срок.

Кадр из фильма Как отделаться от парня за 10 дней
4 из 4

"Как отделаться от парня за десять дней" (2003 год)

Журналистка Энди Андерсон (Кейт Хадсон) получила редакционное задание — написать, что придумывают женщины, чтобы "отшить" мужчину.

На то, чтобы опробовать все возможные для этого практики и предлоги, у нее только десять дней.

Энди встречает рекламного агента Бенджамина (Мэттью МакКонахи), заключившего со своим боссом пари, что он сможет влюбить в себя девушку за такой же срок.

© Paramount Pictures (2003)
1 из 4

"Притворись моей женой" (2011 год)

Медсестра Кэтрин (Дженнифер Энистон) притворяется женой своего босса, пластического хирурга Дени (Адам Сэндлер), чтобы спасти его отношения с шикарной блондинкой Палмер (Бруклин Деккер).

Дени привык "клеить" девушек, рассказывая вымышленную историю о том, что он примерный семьянин в разводе. На этот раз его обман заходит слишком далеко.

© Фото : Sony Pictures Releasing
2 из 4

"Голая правда" (2009 год)

Эбби (Кэтрин Хейгл) — красотка и успешный телепродюсер, но ей совершенно не везет в личной жизни. Да еще и работать приходится с корреспондентом Майком (Джерард Батлер), которого она терпеть не может за непристойные шутки и хамское поведение.

Но именно он поднимает рейтинги канала, а заодно учит Эбби, как правильно общаться с противоположным полом.

© Columbia Pictures (2009)
3 из 4

"Предложение" (2009 год)

История про стерву-издательницу (Сандра Буллок), которую из-за канадского гражданства могут депортировать накануне крупной сделки.

Она заставляет своего личного секретаря (Райан Рейнольдс) не только приносить кофе и покупать прокладки, но и жениться на ней.

© Touchstone Pictures (2009)
4 из 4

"Как отделаться от парня за десять дней" (2003 год)

Журналистка Энди Андерсон (Кейт Хадсон) получила редакционное задание — написать, что придумывают женщины, чтобы "отшить" мужчину.

На то, чтобы опробовать все возможные для этого практики и предлоги, у нее только десять дней.

Энди встречает рекламного агента Бенджамина (Мэттью МакКонахи), заключившего со своим боссом пари, что он сможет влюбить в себя девушку за такой же срок.

© Paramount Pictures (2003)

Соленый

Дерзкие, где-то даже жесткие картины, но со смешными шутками и интересным сюжетом.
© BenderSpink (2009)

"Мальчишник в Вегасе" (2009 год)

После мальчишника трое друзей (Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис) потеряли жениха и зуб, но зато нашли чужого ребенка, тигра и контакт с Тайсоном. У них есть всего несколько часов, чтобы вспомнить все и успеть на свадьбу.

Зак Галифианакис, Брэдли Купер и Эд Хелмс в фильме Мальчишник в Вегасе
1 из 4

"Мальчишник в Вегасе" (2009 год)

После мальчишника трое друзей (Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис) потеряли жениха и зуб, но зато нашли чужого ребенка, тигра и контакт с Тайсоном. У них есть всего несколько часов, чтобы вспомнить все и успеть на свадьбу.

© BenderSpink (2009)
© 20th Century Fox (2015)

"Шпион" (2015 год)

Спецагент Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) должна найти и ликвидировать ядерную бомбу. В ходе миссии выясняется, что ей еще и непутевого шпиона Рика Форда (Джейсон Стейтем) придется спасать.

Кадр из фильма Шпион
2 из 4

"Шпион" (2015 год)

Спецагент Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) должна найти и ликвидировать ядерную бомбу. В ходе миссии выясняется, что ей еще и непутевого шпиона Рика Форда (Джейсон Стейтем) придется спасать.

© 20th Century Fox (2015)
© BenderSpink/New Line Cinema/Vincent Newman Entertainment (2013)

"Мы — Миллеры" (2013 год)

Наркодилер Дэвид (Джейсон Судейкис) нанимает стриптизершу Роуз (Дженнифер Энистон) и двух хулиганов (Эмма Робертс и Уилл Поултер), чтобы притвориться дружной семьей и перевезти через всю страну целый автобус марихуаны.

Кадр из фильма Мы-Миллеры
3 из 4

"Мы — Миллеры" (2013 год)

Наркодилер Дэвид (Джейсон Судейкис) нанимает стриптизершу Роуз (Дженнифер Энистон) и двух хулиганов (Эмма Робертс и Уилл Поултер), чтобы притвориться дружной семьей и перевезти через всю страну целый автобус марихуаны.

© BenderSpink/New Line Cinema/Vincent Newman Entertainment (2013)
© Paramount Pictures‎ (2015)

"Здравствуй папа, Новый год!" (2015 год)

Брэд (Уилл Феррелл) пытается стать лучшим отчимом для детей жены, но у него ничего не получается.

А тут еще приезжает и красавчик бывший муж Дасти (Марк Уолберг), которого все тут же начинают обожать.

Кадр из фильма Здравствуй папа, Новый год
4 из 4

"Здравствуй папа, Новый год!" (2015 год)

Брэд (Уилл Феррелл) пытается стать лучшим отчимом для детей жены, но у него ничего не получается.

А тут еще приезжает и красавчик бывший муж Дасти (Марк Уолберг), которого все тут же начинают обожать.

© Paramount Pictures‎ (2015)
1 из 4

"Мальчишник в Вегасе" (2009 год)

После мальчишника трое друзей (Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис) потеряли жениха и зуб, но зато нашли чужого ребенка, тигра и контакт с Тайсоном. У них есть всего несколько часов, чтобы вспомнить все и успеть на свадьбу.

© BenderSpink (2009)
2 из 4

"Шпион" (2015 год)

Спецагент Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) должна найти и ликвидировать ядерную бомбу. В ходе миссии выясняется, что ей еще и непутевого шпиона Рика Форда (Джейсон Стейтем) придется спасать.

© 20th Century Fox (2015)
3 из 4

"Мы — Миллеры" (2013 год)

Наркодилер Дэвид (Джейсон Судейкис) нанимает стриптизершу Роуз (Дженнифер Энистон) и двух хулиганов (Эмма Робертс и Уилл Поултер), чтобы притвориться дружной семьей и перевезти через всю страну целый автобус марихуаны.

© BenderSpink/New Line Cinema/Vincent Newman Entertainment (2013)
4 из 4

"Здравствуй папа, Новый год!" (2015 год)

Брэд (Уилл Феррелл) пытается стать лучшим отчимом для детей жены, но у него ничего не получается.

А тут еще приезжает и красавчик бывший муж Дасти (Марк Уолберг), которого все тут же начинают обожать.

© Paramount Pictures‎ (2015)

Карамельный

Романтические комедии о любви, в которых с главными героями постоянно происходят какие-то приключения, прежде чем все закончится хеппи-эндом.
© Media 8 Entertainment (2005)

"Любовь на острове" (2005 год)

Дженни (Аманда Байнс) пытается завоевать парня своей мечты, рок-звезду Джейсона Мастерса (Крис Кармак), оказавшись с ним на необитаемом острове.

По крайней мере, тот думает, что они одни и помощи ждать неоткуда.

Кадр из фильма Любовь на острове
1 из 4

"Любовь на острове" (2005 год)

Дженни (Аманда Байнс) пытается завоевать парня своей мечты, рок-звезду Джейсона Мастерса (Крис Кармак), оказавшись с ним на необитаемом острове.

По крайней мере, тот думает, что они одни и помощи ждать неоткуда.

© Media 8 Entertainment (2005)
© 20th Century Fox (2008)

"27 свадеб" (2008 год)

Джейн (Кэтрин Хейгл) была подружкой невесты уже на 27 свадьбах, но сама до сих пор одинока. О ней хочет написать репортер Кевин (Джеймс Марсден).

Но Джейн совсем не до него — ее сестра собирается замуж за парня, в которого она тоже влюблена.

Кадр из фильма 27 свадеб
2 из 4

"27 свадеб" (2008 год)

Джейн (Кэтрин Хейгл) была подружкой невесты уже на 27 свадьбах, но сама до сих пор одинока. О ней хочет написать репортер Кевин (Джеймс Марсден).

Но Джейн совсем не до него — ее сестра собирается замуж за парня, в которого она тоже влюблена.

© 20th Century Fox (2008)
© Constantin Film (2014)

"С любовью, Рози" (2014 год)

Рози (Лили Коллинз) и Алекс (Сэм Клафлин) — лучшие друзья с детства. Они оканчивают колледж, собираются вместе учиться в университете, но выясняется, что Рози беременна от главного красавца школы. Верный Алекс не бросает подругу. Ну очень мило и трогательно.

Кадр из фильма С любовью, Рози
3 из 4

"С любовью, Рози" (2014 год)

Рози (Лили Коллинз) и Алекс (Сэм Клафлин) — лучшие друзья с детства. Они оканчивают колледж, собираются вместе учиться в университете, но выясняется, что Рози беременна от главного красавца школы. Верный Алекс не бросает подругу. Ну очень мило и трогательно.

© Constantin Film (2014)
© Columbia Pictures (2006)

"Отпуск по обмену" (2006 год)

В Лондоне журналистка Айрис (Кейт Уинслет) страдает от неразделенной любви. А владелица рекламного агентства Аманда (Кэмерон Диас) расстается с женихом в Калифорнии.

На время рождественского отпуска они через специальный сайт решают обменяться домами.

Надо ли говорить, что обе встретят в чужих странах подходящих мужчин (Джек Блэк и Джуд Лоу) и наладят свою жизнь?

Кадр из фильма Отпуск по обмену
4 из 4

"Отпуск по обмену" (2006 год)

В Лондоне журналистка Айрис (Кейт Уинслет) страдает от неразделенной любви. А владелица рекламного агентства Аманда (Кэмерон Диас) расстается с женихом в Калифорнии.

На время рождественского отпуска они через специальный сайт решают обменяться домами.

Надо ли говорить, что обе встретят в чужих странах подходящих мужчин (Джек Блэк и Джуд Лоу) и наладят свою жизнь?

© Columbia Pictures (2006)
1 из 4

"Любовь на острове" (2005 год)

Дженни (Аманда Байнс) пытается завоевать парня своей мечты, рок-звезду Джейсона Мастерса (Крис Кармак), оказавшись с ним на необитаемом острове.

По крайней мере, тот думает, что они одни и помощи ждать неоткуда.

© Media 8 Entertainment (2005)
2 из 4

"27 свадеб" (2008 год)

Джейн (Кэтрин Хейгл) была подружкой невесты уже на 27 свадьбах, но сама до сих пор одинока. О ней хочет написать репортер Кевин (Джеймс Марсден).

Но Джейн совсем не до него — ее сестра собирается замуж за парня, в которого она тоже влюблена.

© 20th Century Fox (2008)
3 из 4

"С любовью, Рози" (2014 год)

Рози (Лили Коллинз) и Алекс (Сэм Клафлин) — лучшие друзья с детства. Они оканчивают колледж, собираются вместе учиться в университете, но выясняется, что Рози беременна от главного красавца школы. Верный Алекс не бросает подругу. Ну очень мило и трогательно.

© Constantin Film (2014)
4 из 4

"Отпуск по обмену" (2006 год)

В Лондоне журналистка Айрис (Кейт Уинслет) страдает от неразделенной любви. А владелица рекламного агентства Аманда (Кэмерон Диас) расстается с женихом в Калифорнии.

На время рождественского отпуска они через специальный сайт решают обменяться домами.

Надо ли говорить, что обе встретят в чужих странах подходящих мужчин (Джек Блэк и Джуд Лоу) и наладят свою жизнь?

© Columbia Pictures (2006)

Сырный

"Вызывайте экзорциста!" Сырные фильмы — это мама Стифлера и шутки ниже пояса.
© Brillstein-Grey Entertainment (2001)

"Очень страшное кино 2" (2001 год)

Фильм пародирует известные хорроры, объединяя их одной сюжетной линией.

Так, во второй части злобный профессор хочет провести эксперимент над группой студентов, чтобы изучить призраков.

Всех их размещают в жутком доме, в котором много лет назад жила девочка, одержимая злым духом.

Кадр из фильма Очень страшное кино 2
1 из 4

"Очень страшное кино 2" (2001 год)

Фильм пародирует известные хорроры, объединяя их одной сюжетной линией.

Так, во второй части злобный профессор хочет провести эксперимент над группой студентов, чтобы изучить призраков.

Всех их размещают в жутком доме, в котором много лет назад жила девочка, одержимая злым духом.

© Brillstein-Grey Entertainment (2001)
© Universal Pictures (1999)

"Американский пирог" (1999 год)

Ученики старшей школы ставят цель — до выпускного вечера стать мужчинами. Жаль только, они понятия не имеют, как себя вести с девушками.

Вместе они пытаются придумать, как "отхватить свой кусок пирога" в день икс.

Кадр из фильма Американский пирог
2 из 4

"Американский пирог" (1999 год)

Ученики старшей школы ставят цель — до выпускного вечера стать мужчинами. Жаль только, они понятия не имеют, как себя вести с девушками.

Вместе они пытаются придумать, как "отхватить свой кусок пирога" в день икс.

© Universal Pictures (1999)
© Revolution Studios (2004)

"Белые цыпочки" (2004 год)

Братья Кевин и Маркус (Шон и Марлон Уэйанс) притворяются сестрами-наследницами гостиничной империи, чтобы спасти их от похищения.

Чернокожие, спортивного вида агенты ФБР переодеваются в гламурных блондинок. Но они и предположить не могли, что носить платья, туфли, парик и накладное лицо сложнее, чем кобуру и галстук.

Кадр из фильма Белые цыпочки
3 из 4

"Белые цыпочки" (2004 год)

Братья Кевин и Маркус (Шон и Марлон Уэйанс) притворяются сестрами-наследницами гостиничной империи, чтобы спасти их от похищения.

Чернокожие, спортивного вида агенты ФБР переодеваются в гламурных блондинок. Но они и предположить не могли, что носить платья, туфли, парик и накладное лицо сложнее, чем кобуру и галстук.

© Revolution Studios (2004)
© Lions Gate Films (2007)

"Удачи, Чак!" (2007 год)

На зубном враче Чаке (Дейн Кук) с детства лежит проклятие: стоит ему побыть с девушкой, она сразу выходит замуж за другого парня. Однажды Чак встречает Кэм (Джессика Альба), которая работает с пингвинами, и влюбляется в нее.

Чтобы не потерять девушку, главный герой всеми способами пытается избавиться от своих суперспособностей.

Кадр из фильма Удачи, Чак!
4 из 4

"Удачи, Чак!" (2007 год)

На зубном враче Чаке (Дейн Кук) с детства лежит проклятие: стоит ему побыть с девушкой, она сразу выходит замуж за другого парня. Однажды Чак встречает Кэм (Джессика Альба), которая работает с пингвинами, и влюбляется в нее.

Чтобы не потерять девушку, главный герой всеми способами пытается избавиться от своих суперспособностей.

© Lions Gate Films (2007)
1 из 4

"Очень страшное кино 2" (2001 год)

Фильм пародирует известные хорроры, объединяя их одной сюжетной линией.

Так, во второй части злобный профессор хочет провести эксперимент над группой студентов, чтобы изучить призраков.

Всех их размещают в жутком доме, в котором много лет назад жила девочка, одержимая злым духом.

© Brillstein-Grey Entertainment (2001)
2 из 4

"Американский пирог" (1999 год)

Ученики старшей школы ставят цель — до выпускного вечера стать мужчинами. Жаль только, они понятия не имеют, как себя вести с девушками.

Вместе они пытаются придумать, как "отхватить свой кусок пирога" в день икс.

© Universal Pictures (1999)
3 из 4

"Белые цыпочки" (2004 год)

Братья Кевин и Маркус (Шон и Марлон Уэйанс) притворяются сестрами-наследницами гостиничной империи, чтобы спасти их от похищения.

Чернокожие, спортивного вида агенты ФБР переодеваются в гламурных блондинок. Но они и предположить не могли, что носить платья, туфли, парик и накладное лицо сложнее, чем кобуру и галстук.

© Revolution Studios (2004)
4 из 4

"Удачи, Чак!" (2007 год)

На зубном враче Чаке (Дейн Кук) с детства лежит проклятие: стоит ему побыть с девушкой, она сразу выходит замуж за другого парня. Однажды Чак встречает Кэм (Джессика Альба), которая работает с пингвинами, и влюбляется в нее.

Чтобы не потерять девушку, главный герой всеми способами пытается избавиться от своих суперспособностей.

© Lions Gate Films (2007)

Простой

Картины на все случаи жизни, к которым даже специи не нужны.
© StudioCanal/Working Title Films (2001)

"Дневник Бриджит Джонс" (2001 год)

Вдруг есть кто-то, кто это не смотрел? Классика из классик — история про Бриджит (Рене Зеллвегер), которая заводит дневник, чтобы фиксировать, как будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а пишет про мужчин.

Она влюблена в своего заносчивого начальника Дэниэла (Хью Грант), а родители сватают ее за многообещающего юриста, сына соседей Марка (Колин Ферт).

Рене Зеллвегер и Колин Ферт
1 из 4

"Дневник Бриджит Джонс" (2001 год)

Вдруг есть кто-то, кто это не смотрел? Классика из классик — история про Бриджит (Рене Зеллвегер), которая заводит дневник, чтобы фиксировать, как будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а пишет про мужчин.

Она влюблена в своего заносчивого начальника Дэниэла (Хью Грант), а родители сватают ее за многообещающего юриста, сына соседей Марка (Колин Ферт).

© StudioCanal/Working Title Films (2001)
© Universal Pictures (2003)

"Реальная любовь" (2003 год)

Попурри из романтических историй в предрождественском Лондоне.

Подростки, рокер в летах, офисный планктон или премьер-министр — любовь повсюду.

В картине снялись Хью Грант, Кира Найтли, Колин Ферт, Билл Найи, Мартин Фримен.

Кадр из фильма Реальная любовь
2 из 4

"Реальная любовь" (2003 год)

Попурри из романтических историй в предрождественском Лондоне.

Подростки, рокер в летах, офисный планктон или премьер-министр — любовь повсюду.

В картине снялись Хью Грант, Кира Найтли, Колин Ферт, Билл Найи, Мартин Фримен.

© Universal Pictures (2003)
© Paramount Pictures (2000)

"Чего хотят женщины" (2000 год)

В борьбе за должность креативного директора в рекламном агентстве ловелас Ник Маршалл (Мел Гибсон) выполняет поручение главного соперника — целеустремленной блондинки Дарси Макгуайр (Хелен Хант).

Она хочет, чтобы все сотрудники поняли, как угодить женской аудитории. Поэтому попросила каждого, независимо от пола, протестировать лак для ногтей, тушь для ресниц, помаду, примерить женские колготки и многое другое.

Однако эксперимент Ника заканчивается драматично — теперь он слышит мысли всех женщин и даже пуделих.

Кадр из фильма Чего хотят женщины
3 из 4

"Чего хотят женщины" (2000 год)

В борьбе за должность креативного директора в рекламном агентстве ловелас Ник Маршалл (Мел Гибсон) выполняет поручение главного соперника — целеустремленной блондинки Дарси Макгуайр (Хелен Хант).

Она хочет, чтобы все сотрудники поняли, как угодить женской аудитории. Поэтому попросила каждого, независимо от пола, протестировать лак для ногтей, тушь для ресниц, помаду, примерить женские колготки и многое другое.

Однако эксперимент Ника заканчивается драматично — теперь он слышит мысли всех женщин и даже пуделих.

© Paramount Pictures (2000)
© Кинокомпания MGM

"Блондинка в законе" (2001 год)

Одна из самых известных ролей Риз Уизерспун.

Ее героиня Эль Вудс — красавица, настоящая блондинка в розовом, с маленькой собачкой.

Ее бойфренд — самый популярный парень колледжа, который намерен поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной интеллигентной леди (не Эль).

Весь фильм Вудс пытается доказать, что блондинки тоже люди, а иногда и успешные юристы.

Кадр из фильма Блондинка в законе
4 из 4

"Блондинка в законе" (2001 год)

Одна из самых известных ролей Риз Уизерспун.

Ее героиня Эль Вудс — красавица, настоящая блондинка в розовом, с маленькой собачкой.

Ее бойфренд — самый популярный парень колледжа, который намерен поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной интеллигентной леди (не Эль).

Весь фильм Вудс пытается доказать, что блондинки тоже люди, а иногда и успешные юристы.

© Кинокомпания MGM
1 из 4

"Дневник Бриджит Джонс" (2001 год)

Вдруг есть кто-то, кто это не смотрел? Классика из классик — история про Бриджит (Рене Зеллвегер), которая заводит дневник, чтобы фиксировать, как будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а пишет про мужчин.

Она влюблена в своего заносчивого начальника Дэниэла (Хью Грант), а родители сватают ее за многообещающего юриста, сына соседей Марка (Колин Ферт).

© StudioCanal/Working Title Films (2001)
2 из 4

"Реальная любовь" (2003 год)

Попурри из романтических историй в предрождественском Лондоне.

Подростки, рокер в летах, офисный планктон или премьер-министр — любовь повсюду.

В картине снялись Хью Грант, Кира Найтли, Колин Ферт, Билл Найи, Мартин Фримен.

© Universal Pictures (2003)
3 из 4

"Чего хотят женщины" (2000 год)

В борьбе за должность креативного директора в рекламном агентстве ловелас Ник Маршалл (Мел Гибсон) выполняет поручение главного соперника — целеустремленной блондинки Дарси Макгуайр (Хелен Хант).

Она хочет, чтобы все сотрудники поняли, как угодить женской аудитории. Поэтому попросила каждого, независимо от пола, протестировать лак для ногтей, тушь для ресниц, помаду, примерить женские колготки и многое другое.

Однако эксперимент Ника заканчивается драматично — теперь он слышит мысли всех женщин и даже пуделих.

© Paramount Pictures (2000)
4 из 4

"Блондинка в законе" (2001 год)

Одна из самых известных ролей Риз Уизерспун.

Ее героиня Эль Вудс — красавица, настоящая блондинка в розовом, с маленькой собачкой.

Ее бойфренд — самый популярный парень колледжа, который намерен поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной интеллигентной леди (не Эль).

Весь фильм Вудс пытается доказать, что блондинки тоже люди, а иногда и успешные юристы.

© Кинокомпания MGM
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