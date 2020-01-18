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Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
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РИА Новости

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

23:19 18.01.2020 (обновлено: 06:22 19.01.2020)
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© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool PhotoБританский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo
ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости, Мария Табак. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с весны нынешнего года перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться "Их Королевские Высочества", говорится в сообщении Букингемского дворца.
Вечером 8 января принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая исполнять обязанности членов королевской семьи. Они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Это, по их мнению, позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но одновременно даст семье пространство сфокусироваться на дальнейших планах.
"Герцог и герцогиня более не будут именоваться "Их Королевские Высочества", поскольку не будут более являться работающими членами королевской семьи. Герцог и герцогиня изъявили желание выплатить расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, который останется их домом в Британии", - говорится в сообщении дворца.
"Они более не будут получать общественных средств на выполнение королевских обязанностей", - отмечается в заявлении.
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Также принц Гарри и Меган не смогут более представлять королеву на официальных мероприятиях.
"Герцог и герцогиня Сассекские благодарны Ее Величеству и королевской семье за их поддержку сейчас, когда они начинают новый этап своей жизни. Согласно договоренностям, они понимают, что должны отойти от королевских обязанностей, в том числе от официальных военных церемоний… С благословения королевы герцог и герцогиня продолжат поддерживать патронируемые ими организации и ассоциации. Хотя они более не могут официально представлять королеву, они ясно дали понять, что будут делать все, что в их силах, чтобы продолжать поддерживать ценности Ее Величества", - указывается в заявлении дворца.
"Новая модель вступит в силу весной 2020 года", - сообщил дворец.
Королева выступила с отдельным заявлением. "После многомесячных разговоров и недавних обсуждений я рада, что мы вместе сумели найти конструктивный путь вперед для моего внука и его семьи… Гарри, Меган и Арчи всегда останутся очень любимыми членами моей семьи. Я понимаю трудности, которые они испытали в результате большого внимания к ним в последние два года, и поддерживаю их желание вести более независимую жизнь", - сказала Елизавета Вторая.
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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