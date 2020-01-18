Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
По данным агентства, ошибочный перевод был обнаружен на второй день визита Си Цзиньпина в Мьянму в заявлении на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в соцсети Facebook. Имя китайского лидера заменялось на слова "вонючая дыра" (Mr. Shithole) в тексте перевода заявления с бирманского языка на английский. В местном издании Irrawaddy появился заголовок "Ужин в честь президента вонючая дыра", отмечает агентство.
"Мы устранили проблему с переводом с бирманского языка на английский в Facebook и работаем над установлением причины (ошибки. — Прим. ред.), чтобы гарантировать, что это больше не повторится. <...> Мы приносим искренние извинения за нанесенное оскорбление", — говорится в заявлении Facebook.
Как подчеркивает агентство, имя Си Цзиньпина не переводилось аналогичным образом через Google Переводчик.
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