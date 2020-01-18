Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

"Мы устранили проблему с переводом с бирманского языка на английский в Facebook и работаем над установлением причины (ошибки. — Прим. ред.), чтобы гарантировать, что это больше не повторится. <...> Мы приносим искренние извинения за нанесенное оскорбление", — говорится в заявлении Facebook.