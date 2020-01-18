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2020-01-18T22:55+0300
https://ria.ru/20200118/1563587486.html
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
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РИА Новости

Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

22:05 18.01.2020 (обновлено: 22:55 18.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
По данным агентства, ошибочный перевод был обнаружен на второй день визита Си Цзиньпина в Мьянму в заявлении на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в соцсети Facebook. Имя китайского лидера заменялось на слова "вонючая дыра" (Mr. Shithole) в тексте перевода заявления с бирманского языка на английский. В местном издании Irrawaddy появился заголовок "Ужин в честь президента вонючая дыра", отмечает агентство.

"Мы устранили проблему с переводом с бирманского языка на английский в Facebook и работаем над установлением причины (ошибки. — Прим. ред.), чтобы гарантировать, что это больше не повторится. <...> Мы приносим искренние извинения за нанесенное оскорбление", — говорится в заявлении Facebook.

Как подчеркивает агентство, имя Си Цзиньпина не переводилось аналогичным образом через Google Переводчик.
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Популярные комментарии
Извинения за нанесенное оскорбление - это маловато. Надо бы оштрафовать Фэйсбук в пользу Китая - не сильно дорого, из расчета где-то по 1 доллару на одного китайца...
18 января, 22:26
Валерий Камаев
2760001
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