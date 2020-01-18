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Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Ливии

21:43 18.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Ливии, сообщили в администрации турецкого лидера в субботу.
"Наш президент провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель. В ходе разговора стороны обсудили региональные вопросы, в частности, развитие ситуации в Ливии", - говорится в сообщении.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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