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В Самаре локализовали пожар в ресторане
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РИА Новости

В Самаре локализовали пожар в ресторане

21:03 18.01.2020 (обновлено: 21:04 18.01.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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САМАРА, 18 янв - РИА Новости. Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство информировало, что в субботу в 17.18 (16.18 мск) загорелась кровля в ресторане "Золотая пагода" в Кировском районе Самары. По информации ГУМЧС, погибших и пострадавших нет, люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.
"Локализация в 21.43 (20.43 мск) на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве уточнили, что обрушения в здании не произошло. Причина пожара будет установлена после полной ликвидации возгорания и разбора конструкций.
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