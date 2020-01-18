В Самаре локализовали пожар в ресторане

САМАРА, 18 янв - РИА Новости. Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство информировало, что в субботу в 17.18 (16.18 мск) загорелась кровля в ресторане "Золотая пагода" в Кировском районе Самары. По информации ГУМЧС, погибших и пострадавших нет, люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.
"Локализация в 21.43 (20.43 мск) на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве уточнили, что обрушения в здании не произошло. Причина пожара будет установлена после полной ликвидации возгорания и разбора конструкций.