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В Югре завели дело после пожара, где погибли три человека
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РИА Новости

В Югре завели дело после пожара, где погибли три человека

20:02 18.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности завели в Ханты-Мансийском автономном округе, где при пожаре погибли двое взрослых и их шестилетний внук, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.
Согласно сводке окружного управления МЧС, пожар произошел утром в субботу в садово-огородническом товариществе "Победит-1" в 20 километрах от поселка Солнечный Сургутского района. На ликвидацию огня спасателям потребовалось около двух часов. Прокуратура Югры сообщала, что в пожаре погибли три человека, идет проверка. Источник РИА Новости в местных экстренных службах уточнял, что погибшие - двое взрослых и ребенок.
По информации следственного управления, при пожаре погибли мужчина и женщина, а также их шестилетний внук, чьи тела спасатели обнаружили в комнате дачного дома во время тушения огня.
"Сургутским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, также причины пожара устанавливают органы дознания МЧС.
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет РФМЧС РФРоссияПроисшествия
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