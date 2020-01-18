В Югре завели дело после пожара, где погибли три человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности завели в Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности завели в Ханты-Мансийском автономном округе , где при пожаре погибли двое взрослых и их шестилетний внук, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Согласно сводке окружного управления МЧС, пожар произошел утром в субботу в садово-огородническом товариществе "Победит-1" в 20 километрах от поселка Солнечный Сургутского района. На ликвидацию огня спасателям потребовалось около двух часов. Прокуратура Югры сообщала, что в пожаре погибли три человека, идет проверка. Источник РИА Новости в местных экстренных службах уточнял, что погибшие - двое взрослых и ребенок.

По информации следственного управления, при пожаре погибли мужчина и женщина, а также их шестилетний внук, чьи тела спасатели обнаружили в комнате дачного дома во время тушения огня.

"Сургутским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.